Король Саудовской Аравии согласился увеличить добычу нефти в связи с "нестабильностью" в Иране - Трамп

В соответствии с санкциями США государства-союзники к 4 ноября обязаны сократить импорт нефти из Ирана до нуля

Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что король Саудовской Аравии Салман согласился увеличить добычу нефти в ответ на "нестабильность" в Иране и Венесуэле.

"Только что разговаривал с королем Саудовской Аравии Салманом и объяснил ему, что из-за нестабильности в Иране и Венесуэле я прошу Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти, возможно, до 2 миллионов баррелей, чтобы компенсировать разницу. Он согласился», - написал Трамп.

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27 июня представитель Госдепартамента заявил, что США требуют от государств-союзников сократить импорт нефти из Ирана до нуля к 4 ноября 2018 года в соответствии с положениями американских санкций, восстановленных в мае. После этого сообщения цены на нефть подскочили. Августовский контракт подорожал на 1,9%, до $69,34 за баррель.