Трамп поручил Пентагону создать космические войска

Президент США Дональд Трамп распорядился, чтобы Пентагон начал формирование космических войск в качестве отдельного рода войск.
Об этом он заявил в понедельник,18 июня, во время презентации новой директивы по космической политике, передает AP.
По словам главы Белого дома, военно-космические силы будут "отдельным, но равнозначным" родом войск вооруженных сил США.
Трамп добавил, что Соединенные Штаты будут "лидером" в космосе и выразил надежду на возрождение национальной космической программы. По его словам, он не хочет, чтобы "Китай, Россия и другие страны опережали нас".
Трамп также пообещал вернуть США на Луну и добраться до Марса.
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Напомним, что президент США Дональд Трамп предложил создать космические войска США, которые будут действовать вне земной атмосферы. Тогда было неясно, шутил Трамп или говорил о создании космических войск всерьез.
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