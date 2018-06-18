18 июня 2018, понедельник

Трамп поручил Пентагону создать космические войска

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп распорядился, чтобы Пентагон начал формирование космических войск в качестве отдельного рода войск.

Об этом он заявил в понедельник,18 июня, во время презентации новой директивы по космической политике, передает AP.

По словам главы Белого дома, военно-космические силы будут "отдельным, но равнозначным" родом войск вооруженных сил США.

Трамп добавил, что Соединенные Штаты будут "лидером" в космосе и выразил надежду на возрождение национальной космической программы. По его словам, он не хочет, чтобы "Китай, Россия и другие страны опережали нас".

Трамп также пообещал вернуть США на Луну и добраться до Марса.

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Напомним, что президент США Дональд Трамп предложил создать космические войска США, которые будут действовать вне земной атмосферы. Тогда было неясно, шутил Трамп или говорил о создании космических войск всерьез. 

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