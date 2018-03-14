Трамп задумался над идеей создания Космических сил США

До сих пор неясно, шутил Трамп или говорил всерьез

Президент США Дональд Трамп предложил создать космические войска США, которые будут действовать вне земной атмосферы.

Об этом он сказал, выступая на станции морской пехоты в Калифорнии, пишет CNBC.

По словам американского лидера, новая национальная стратегия признает, что в космическом пространстве могут вестись боевые действия.

"У нас даже могут быть космические силы", - сказал он.

При этом Трамп пояснил, что изначально воспринял эту идею как шутку, но потом пришел к выводу, что она имеет место быть.

"Какая отличная идея. Может быть, нам придется это сделать. Это может произойти", - резюмировал он.

По данным СМИ, до сих пор остается неясным, шутил Трамп или говорил о создании космических войск всерьез. Белый дом пока не прокомментировал его высказывание.

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп озвучил основные положения новой редакции стратегии национальной безопасности, которая станет каркасом американской внешней политики на ближайшие годы. Главными угрозами для интересов Вашингтона прогнозируемо названы КНДР и Иран.