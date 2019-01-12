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Трамп показал фото "мексиканской стены"

Сегодня, 01:16
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"Очень прочная и высокая"

Скриншот Donald J. Trump via Twitter

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter фотографию стены на границе с Мексикой.

"Лживые СМИ вечно твердят, что мы не построили ничего из предполагаемого по новой стене. Ниже только что завершенная часть у границы."Антиальпинистская"система тоже есть. Очень высокая, крепкая и красивая!" - заявил американский лидер.

Напомним, Министерство внутренней безопасности США проверило прототипы стальных рельсов, которые будут использовать для создания стены на границе с Мексикой, однако испытания завершились провалом.

В декабре 2018 Трамп заявлял, что стена, которую он собирается построить на границе с Мексикой, будет не бетонной, а выполненной из художественно оформленных стальных рельсов.

По его словам, это будет "красиво" и "обеспечит стране безопасность, которую заслуживают наши граждане".

Трамп обещал построить стену на границе США с Мексикой еще во время своей предвыборной кампании в 2016 году. Став президентом, он называл массовый приток мигрантов к границам США "попыткой вторжения" и призвал всех прибывших мигрантов вернуться на родину, отметив, что единственный способ попасть в США - это официально подготовить документы на иммиграцию.

Теги:   Стена Дональд Трамп Мексика

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