Трамп показал фото "мексиканской стены" Сегодня, 01:16 109 Цей матеріал також доступний українською "Очень прочная и высокая" Скриншот Donald J. Trump via Twitter

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter фотографию стены на границе с Мексикой.

"Лживые СМИ вечно твердят, что мы не построили ничего из предполагаемого по новой стене. Ниже только что завершенная часть у границы."Антиальпинистская"система тоже есть. Очень высокая, крепкая и красивая!" - заявил американский лидер.

The Fake News Media keeps saying we have not built any NEW WALL. Below is a section just completed on the Border. Anti-climbing feature included. Very high, strong and beautiful! Also, many miles already renovated and in service! pic.twitter.com/UAAGXl5Byr 11 января 2019 г.

Напомним, Министерство внутренней безопасности США проверило прототипы стальных рельсов, которые будут использовать для создания стены на границе с Мексикой, однако испытания завершились провалом.

В декабре 2018 Трамп заявлял, что стена, которую он собирается построить на границе с Мексикой, будет не бетонной, а выполненной из художественно оформленных стальных рельсов.

По его словам, это будет "красиво" и "обеспечит стране безопасность, которую заслуживают наши граждане".

Трамп обещал построить стену на границе США с Мексикой еще во время своей предвыборной кампании в 2016 году. Став президентом, он называл массовый приток мигрантов к границам США "попыткой вторжения" и призвал всех прибывших мигрантов вернуться на родину, отметив, что единственный способ попасть в США - это официально подготовить документы на иммиграцию.