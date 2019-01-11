СМИ: Испытания образца стальной стены Трампа завершились провалом Сегодня, 08:31 2 Цей матеріал також доступний українською Военные и пограничники смогли распилить образец стены Трампа при помощи строительных инструментов (иллюстративное фото)

Министерство внутренней безопасности США проверило прототипы стальных реек, которые будут использовать для создания стены на границе с Мексикой, однако испытания завершились провалом, сообщает NBC.

Телеканал отмечает, что военнослужащим и пограничникам удалось разрушить стену с помощью обычных строительных инструментов.

В последний раз испытания стены проводились в конце 2017 года.

В декабре 2018 года Трамп заявлял, что стена, которую он собирается построить на границе с Мексикой, будет не бетонной, а выполненной из художественно оформленных стальных реек.

По его словам, это будет "красиво" и "обеспечит стране безопасность, которою заслуживают наши граждане".

Трамп обещал построить стену на границе США с Мексикой еще во время своей предвыборной кампании в 2016 году. Став президентом, он называл массовый приток мигрантов к границам США "попыткой вторжения" и призывал всех прибывших мигрантов вернуться на родину, подчеркнув, что единственный способ попасть в США - это официально подготовить документы на иммиграцию.

Напомним, с полуночи 22 декабря (07:00 по Киеву) началась процедура частичного прекращения работы правительства из-за отсутствия денег. Одной из причин стали разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой.

Лидеры партий пытались договориться с Трампом об окончании "шатдауна", однако достичь договоренностей не удалось.

Трамп заявил демократам, что готов допустить "шатдаун" на месяцы или годы.

Также президент США допустил вариант объявить чрезвычайное положение в стране в связи с угрозой нелегальной миграции.