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Трамп подписал закон о расходах правительства

Сегодня, 21:59
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EPA

Дональд Трамп отменил шатдаун

В пятницу, 15 февраля, президент США Дональд Трамп подписал закон о расходах федерального правительства, чтобы избежать приостановки работы госучреждений из-за отсутствия финансирования. 

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает CNN.

По ее словам, Трамп "20 минут назад" подписал законопроект, который Палата представителей и Сенат приняли днем ранее.

Если бы Трамп не подписал бюджетный документ, что часть правительственных учреждений вынуждена была бы приостановить работу уже этой ночью.

Накануне 14 февраля в Конгрессе США приняли законопроект о пограничной безопасности, который предусматривает выделение более чем $300 млрд на работу целого ряда федеральных ведомств.

С 22 декабря 2018 года в США начался шатдаун из-за отсутствия финансирования госучреждений. Причиной стали разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой. Это одно из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. Оппозиционные демократы категорически отказались голосовать за финансирование этого проекта стоимостью более $5 млрд.

Шатдаун продлился рекордные 35 дней. 25 января президент США Дональд Трамп подписал законопроект о временном восстановлении работы правительства – до 15 февраля. Конгрессу предоставлен трехнедельный период для согласования долгосрочного проекта бюджетных расходов.

15 февраля Дональд Трамп подписал декларацию о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой.

Таким образом лидер Белого дома рассчитывает в обход Конгресса получить деньги на строительство стены на южной границе. По всей вероятности, он распорядится многомиллиардным бюджетом Пентагона.

Теги:   Правительственный "шатдаун" в США Дональд Трамп

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