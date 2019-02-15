Трамп подписал закон о расходах правительства
В пятницу, 15 февраля, президент США Дональд
Трамп подписал закон о расходах федерального правительства, чтобы избежать приостановки
работы госучреждений из-за отсутствия финансирования.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома
Сара Сандерс, передает CNN.
По ее словам, Трамп "20 минут назад"
подписал законопроект, который Палата представителей и Сенат приняли днем ранее.
Если бы Трамп не подписал бюджетный документ,
что часть правительственных учреждений вынуждена была бы приостановить работу уже
этой ночью.
Накануне 14 февраля в Конгрессе США приняли
законопроект о пограничной безопасности, который предусматривает выделение
более чем $300 млрд на работу целого ряда федеральных ведомств.
С 22 декабря 2018 года в США начался
шатдаун из-за отсутствия финансирования госучреждений. Причиной стали
разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой. Это
одно из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. Оппозиционные
демократы категорически отказались голосовать за финансирование этого проекта
стоимостью более $5 млрд.
Шатдаун продлился рекордные 35 дней. 25
января президент США Дональд Трамп подписал законопроект о временном восстановлении
работы правительства – до 15 февраля. Конгрессу предоставлен трехнедельный
период для согласования долгосрочного проекта бюджетных расходов.
15 февраля Дональд Трамп подписал декларацию о введении в США чрезвычайного
положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой.
Таким образом лидер Белого дома рассчитывает
в обход Конгресса получить деньги на строительство стены на южной
границе. По всей вероятности, он распорядится многомиллиардным бюджетом
Пентагона.