Трамп прибыл в здание суда Майами, где был арестован 13 июня, 21:24 Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Russell Cheyne)

Экс-президент США Дональд Трамп прибыл в здание федерального суда Майами, где ему должны предъявить обвинения по делу о хранении секретных документов.

Об этом сообщает CNN.

Ожидается, что он не признает себя виновным по предъявленным обвинениям, сообщает телеканал.

CNN из здания суда сообщает, что Трамп был арестован заместителем маршала США. Ожидается, что судебные приставы возьмут электронные копии его отпечатков пальцев, и что они не будут фотографировать Трампа, учитывая его узнаваемость.

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На прошлой неделе Трампу и его помощнику Уолту Науте выдвинули обвинения по 37 пунктам по делу об обращении с секретными документами. Их также обвиняют в заговоре с целью помешать правосудию.

Согласно обвинительному заключению, Трамп оставил себе секретные документы, которые хранились в Белом доме. В заключении также сказано, что экс-президент минимум дважды показывал секретные документы другим людям.

Трамп хранил, по данным следствия, в разных местах в своем особняке в Мар-а-Лаго (Флорида) секретные документы, которые содержали информацию об оборонном и оружейном потенциале США и других стран, в том числе о ядерной программе США.

В заключении также сказано, что помощник Трампа однажды нашел секретные документы с разведданными на полу складского помещения.

9 мая присяжные в федеральном суде Манхэттена признали Дональда Трампа виновным в сексуальном насилии над писательницей и журналисткой Элизабет Джин Кэрролл в 1996 году.

Также Трампу предъявлены обвинения по 34 пунктам, которые касаются фальсификации документов при выплате порноактрисе Стефани Клиффорд (Сторми Дэниелс).

По словам Дэниелс, Трамп имел роман и сексуальную связь с ней в 2006 году. Но, чтобы не навредить репутации во время избирательной кампании 2016 года, Трамп приказал своему юристу Майклу Коэну заплатить порноактрисе $130 тыс. за молчание — это сделали с нарушениями из взносов в предвыборную кампанию Трампа. Следующее заседание по этому делу состоится 4 декабря 2023 года.