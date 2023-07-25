2024 год: США между Трампом и Байденом. Военный историк Макс Бут — о том, чья победа нужна Украине и что ждет РФ в обоих сценариях 25 июля, 15:28 Макс Бут: Байден часто затягивал с оказанием помощи Украине, опасаясь спровоцировать Третью мировую, но в конце концов он вновь и вновь поступал правильно (Фото:awliberty.org)

В своей колонке для The Washington Рost военный историк Макс Бут объясняет, почему нельзя допустить, чтобы на ближайших выборах победил Дональд Трамп

Если вы хотите понять разницу между демократами и республиканцами в отношении к национальной безопасности, то тут все сводится к одному слову: Хельсинки.

Пять лет назад, 16 июля 2018 года, в столице Финляндии состоялась встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Там Трамп повёл себя так, что сенатор Джон Маккейн назвал его поведение «одним из самых позорных перфомансов американского президента на моей памяти». Стоя рядом с Путиным на пресс-конференции, Трамп отказался осудить вмешательство России в президентские выборы 2016 года или даже признать, что оно имело место. Это произошло чуть более чем через год после того, как Трамп посетил саммит НАТО в Брюсселе, на котором он отказался подтвердить гарантии коллективной безопасности, предусмотренные Статьей 5 альянса. (Позже он неохотно поддержал статью 5, но продолжал беспощадно критиковать альянс.)

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Недавно президент Байден посетил Хельсинки совсем с другой целью.