Трамп обвинил Федрезерв во всех бедах экономики США Сегодня, 20:22 308 Цей матеріал також доступний українською Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что "единственной проблемой" американской экономики является деятельность Федеральной резервной системы США.

По его словам, руководители ФРС "не чувствуют" фондовой рынок.

"У них нет чувства рынка, они не понимают необходимые торговые войны или сильный доллар, или даже приостановку работы правительства США из-за демократов. ФРС похожа на сильного игрока в гольф, который не может набрать очки, потому что нет чутья - он не может загнать мяч в лунку!" – заявил он в Twitter.

The only problem our economy has is the Fed. They don’t have a feel for the Market, they don’t understand necessary Trade Wars or Strong Dollars or even Democrat Shutdowns over Borders. The Fed is like a powerful golfer who can’t score because he has no touch - he can’t putt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 грудня 2018 р.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп в своем окружении озвучивал недовольство председателем ФРС США Джеромом Пауэллом и обсуждал возможность его увольнения.

В Белом доме заявили, что не располагают информацией о планах Трампа уволить главу ФРС.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Дональд Трамп никогда не предлагал уволить Пауэлла.