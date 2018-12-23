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Министр финансов США: Трамп не предлагал увольнять главу ФРС

Сегодня, 04:07
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Фото: Federalreserve / Flickr

Сам Трамп напрямую пока не комментировал информацию о возможном увольнении главы ФРС

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не предлагал уволить главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Об этом написал в своем Twitter министр финансов США Стивен Мнучин.

"Я говорил с президентом Дональдом Трампом, и он сказал: "Я совершенно не согласен с политикой ФРС. Я считаю увеличение процентной ставки и уменьшение портфеля ФРС совершенно ужасными в нынешнее время, особенно в свете моих важных переговоров о торговле, которые еще продолжаются. Но я никогда не предлагал уволить председателя Джея Пауэлла, равно как не думаю, что у меня есть право на это", - написал Мнучин.

Сам Трамп напрямую пока не комментировал информацию о возможном увольнении Пауэлла.

В белом доме заявили, что не располагают информацией о планах Трампа уволить главу ФРС.

Ранее, в СМИ появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп в своем окружении озвучивал недовольство председателем Федеральной резервной системы (ФРС) США Джеромом Пауэллом и обсуждал возможность его увольнения.

В агентстве Bloomberg напомнили, что публичные и частные жалобы Трампа на членов его администрации часто были первым шагом к их отставке – к примеру, так было в случае увольнения бывшего генерального прокурора Джеффа Сешнса, Госсекретаря Рекса Тиллерсона и экс-руководителя аппарата Белого дома Джона Келли.

Теги:   Стивен Мнучин ФРС США Дональд Трамп

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