В Белом доме прокомментировали информацию о планах Трампа уволить главу Федеральной резервной системы Сегодня, 23:00 238 Цей матеріал також доступний українською Дональд Трамп

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что планов по увольнению председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла у американской администрации нет, сообщает CNBC.

"Я в курсе отсутствия планов увольнять Пауэлла", - сказала она.

Ранее, в СМИ появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп в своем окружении озвучивал недовольство председателем Федеральной резервной системы (ФРС) США Джеромом Пауэллом и обсуждал возможность его увольнения.

В агентстве Bloomberg напомнили, что публичные и частные жалобы Трампа на членов его администрации часто были первым шагом к их отставке – к примеру, так было в случае увольнения бывшего генерального прокурора Джеффа Сешнса, Госсекретаря Рекса Тиллерсона и экс-руководителя аппарата Белого дома Джона Келли.