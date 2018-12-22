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В Белом доме прокомментировали информацию о планах Трампа уволить главу Федеральной резервной системы

Сегодня, 23:00
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Дональд Трамп

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что планов по увольнению председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла у американской администрации нет, сообщает CNBC.

"Я в курсе отсутствия планов увольнять Пауэлла", - сказала она.

Ранее, в СМИ появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп в своем окружении озвучивал недовольство председателем Федеральной резервной системы (ФРС) США Джеромом Пауэллом и обсуждал возможность его увольнения.

В агентстве Bloomberg напомнили, что публичные и частные жалобы Трампа на членов его администрации часто были первым шагом к их отставке – к примеру, так было в случае увольнения бывшего генерального прокурора Джеффа Сешнса, Госсекретаря Рекса Тиллерсона и экс-руководителя аппарата Белого дома Джона Келли.

Теги:   Дональд Трамп Белый дом США

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