Трамп обвинил Facebook, Twitter и Google в поддержке демократов

"Facebook, Twitter и Google настолько предвзяты в пользу Демократической партии, что это просто смешно!"- написал Трамп в Twitter.

Кроме того, глава Белого дома обвинил соцсеть Twitter в том, что потенциальные подписчики не могут подписаться на его аккаунт @realDonaldTrump.

Facebook, Twitter and Google are so biased toward the Dems it is ridiculous! Twitter, in fact, has made it much more difficult for people to join @realDonaldTrump. They have removed many names & greatly slowed the level and speed of increase. They have acknowledged-done NOTHING!