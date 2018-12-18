Трамп обвинил Facebook, Twitter и Google в поддержке демократов Сегодня, 17:01 31 Цей матеріал також доступний українською Дональд Трамп набросился с критикой на соцсети

Президент США Дональд Трамп обвинил IT-гигантов Facebook, Twitter и Google в поддержке оппозиционной Демократической партии.

"Facebook, Twitter и Google настолько предвзяты в пользу Демократической партии, что это просто смешно!"- написал Трамп в Twitter.

Кроме того, глава Белого дома обвинил соцсеть Twitter в том, что потенциальные подписчики не могут подписаться на его аккаунт @realDonaldTrump.

Facebook, Twitter and Google are so biased toward the Dems it is ridiculous! Twitter, in fact, has made it much more difficult for people to join @realDonaldTrump. They have removed many names & greatly slowed the level and speed of increase. They have acknowledged-done NOTHING! 18 декабря 2018 г.

Заявление Трампа было сделано на следующий день после того, как СМИ обнародовали доклад, подготовленный для комитета по разведке Сената США, о вмешательстве России в выборы США. Отчет посвящен деятельности российского Агентства интернет-исследований, которое называют фабрикой троллей.

Пропагандистский проект Агентство интернет-исследований связан с российским олигархом Евгением Пригожиным, которого также называют "поваром" президента России Владимира Путина.

В отчете говорится, что организованная Россией кампания по дезинформации использовала все основные соцсети и медиаплатформы, в частности, Facebook, Twitter и Google, чтобы таргетированно воздействовать на разные электоральные группы, помогая Трампу.

Созданный Агентством интернет-исследований бот Blacktivist рассылал сообщения, такие как: " Хиллари Клинтон не волнует ваша жизнь. Для Хиллари Клинтон имеют значение только ваши голоса".