WP: Сенату США подготовили новый доклад о вмешательстве РФ в выборы в пользу Трампа Сегодня, 08:26 1376 Цей матеріал також доступний українською РФ активно помогала Трампу, утверждают эксперты из Оксфорда и сетевые аналитики из компании Graphika

Эксперты из Оксфорда и сетевые аналитики из компании Graphika подготовили новый отчет для Комитета по разведке Сената США, в котором говорится об активном вмешательстве России в выборы президента 2016 года в пользу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, сообщает The Washington Post, в распоряжении которой есть черновик документа.

Целями расследования стали работа российского Агентства интернет-исследований и деятельность российских ботов и фейковых страниц.

В отчете говорится, что организованная Россией кампания по дезинформации использовала все основные социальные сети и медиаплатформы, в частности, Facebook, Twitter и Google, чтобы таргетированно воздействовать на разные электоральные группы, помогая Трампу.

В документе отмечается, что эта работа стала вестись еще более активно, когда Трамп занял президентский пост.

Используя тысячи аккаунтов в соцсетях, РФ "приложила особые усилия, чтобы мотивировать консерваторов, используя такие темы, как право на владение оружием или проблема миграции, в то же время стараясь ослабить политическое влияние левоориентированных афроамериканских избирателей".

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После выборов президента США осенью 2016 года Центральное разведывательное управление США пришло к выводам, что хакерские атаки со стороны России на официальные учреждения в США во время президентской кампании были направлены непосредственно на поддержку Дональда Трампа, а не на дискредитацию самого процесса демократических голосований.

Позже национальная разведка США выложила в публичный доступ незасекреченную версию доклада о "вмешательстве России в выборы". У документа есть и секретная версия, которую ранее представили Бараку Обаме и Дональду Трампу.

Согласно документу, президент России Владимир Путин приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы в США.