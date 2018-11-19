Трамп объяснил, почему не посещал военных в Ираке и Афганистане

Президент США Дональд Трамп заявил, что ни разу не посещал американских военных в Ираке и Афганистане в связи с "невероятно загруженным графиком".
Об этом передает CNN.
Трамп пообещал в будущем совершить поездки в расположение американских военных в других странах для "поднятия боевого духа".
"Я думаю, вы увидите, что это произойдет. Есть запланированные поездки. Но раскрывать планы на будущее я не могу из соображений безопасности", - заявил Трамп.
Смотрите также
- Трамп заявил о готовности отправить 15 тысяч солдат на границу с Мексикой. Это равносильно военному контингенту в Афганистане
- США обеспокоены: Численность силовиков Афганистана сократилась на 11%
«Диалоги о будущем»
Новое Время представляет: «Диалоги о будущем» с Уильямом Тейлором, Павлом Шереметой и Дмитрием Кулебой.
Киев-Вашингтон-Брюссель
Какое место занимает Украина в этом треугольнике? Какой нашу страну видят в Европе и США?
Комментарии
Правила комментирования