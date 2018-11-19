Трамп объяснил, почему не посещал военных в Ираке и Афганистане

Президент США Дональд Трамп заявил, что ни разу не посещал американских военных в Ираке и Афганистане в связи с "невероятно загруженным графиком".

Об этом передает CNN.

Трамп пообещал в будущем совершить поездки в расположение американских военных в других странах для "поднятия боевого духа".

"Я думаю, вы увидите, что это произойдет. Есть запланированные поездки. Но раскрывать планы на будущее я не могу из соображений безопасности", - заявил Трамп.

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