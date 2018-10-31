31 октября 2018, среда

Трамп заявил о готовности отправить 15 тысяч солдат на границу с Мексикой. Это равносильно военному контингенту в Афганистане

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности отправить до 15 тысяч военнослужащих на границу с Мексикой, чтобы остановить "опасный" караван мигрантов.

"Мы увеличим [количество военнослужащих на американо-мексиканской границе] до 10-15 тысяч военнослужащих… Это опасная группа людей", - цитирует агентство AFP заявление Трампа.

Стоит отметить, что численность военного контингента США в Афганистане составляет именно 15 тысяч военнослужащих.

Ранее СМИ сообщали, что Министерство обороны США готово направить дополнительно 7000 военных на границу США с Мексикой. В Пентагоне подтвердили переброску 5200 военнослужащих.

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Начиная с 18 октября, к границе США движется караван мигрантов из стран Центральной Америки. Несколько тысяч мужчин, женщин и детей бегут от насилия, нищеты и коррупции на родине. Сначала в нем было 4 тысяч человек. Однако вскоре, по данным СМИ, их число возросло до 10 тысяч человек.

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