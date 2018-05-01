США обеспокоены: Численность силовиков Афганистана сократилась на 11%

Афганские силовики во время теракта в провинции Нангархар

Численность сил безопасности Афганистана за 2017 год сократилась почти на 11%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главного наблюдателя правительства США по Афганистану.

В докладе, опубликованном во вторник, Специальный инспектор по восстановлению Афганистана (SIGAR) заявил, что численность вооруженных сил Афганской национальной обороны и безопасности (ANDSF), в которую входят армия, военно-воздушные силы и полиция, составляет 296,4 тысячи человек по состоянию на январь текущего года. Таким образом, число афганских силовиков снизилось на 10,6% по сравнению с тем же месяцем в 2017 году.

"Создание афганских сил является одним из главных приоритетов для США и наших международных союзников, поэтому стоит опасаться, что влияние вооруженных сил Афганистана уменьшается", – отметил глава SIGAR Джон Сопко.

Сообщается, что Соединенные Штаты уже почти два десятилетия стремятся создать афганские силы безопасности, способные защищать и удерживать территорию.

Тысячи американских военных были отправлены в Афганистан, чтобы помочь обучить армию, а командирам было предоставлено больше полномочий для проведения воздушных ударов по боевикам в результате серьезного поворота предыдущей политики поэтапного вывода американских войск.

Ранее на слушании в Конгрессе министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что его целью по Афганистану является создание более способных афганских сил, а также снижение уровня насилия.

В понедельник Мэттис сообщил, что осуществление новых атак было ожидаемо, и боевики были "на заднем плане".

"Это ожидаемо от людей, которые не могут выиграть в выборах и поэтому обращаются к бомбам", – отметил Мэттис.

Публично американские чиновники представляют оптимистичный взгляд на ситуацию в Афганистане. Однако представители американской разведки, выступая на условиях анонимности, заявили, что, несмотря на обширную подготовку и поддержку в США, подавляющее большинство афганских сил неспособно предотвратить возвращение талибами значительной части территории, которую боевики утратили после вмешательства Соединенных Штатов в 2001 году.

Ранее сообщалось, что в Афганистане произошла серия терактов. 22 апреля жертвами теракта возле центра регистрации избирателей в Кабуле стали по меньшей мере 57 человек. Позже произошел еще один взрыв у центра регистрации избирателей в афганском городе Пули-Хумри: погибли как минимум 6 человек.

В понедельник, 30 апреля, примерно в восемь утра, смертник на мотоцикле подорвал себя у здания посольства США и разведки Афганистана в Кабуле. После того, как на место теракта прибыли журналисты и полиция, прогремел второй взрыв: подорвал себя второй террорист-смертник, который замаскировался под телеоператора.

В результате атаки погибли по меньшей мере 25 человек, среди которых 8 журналистов. Также насчитывается не менее 49 пострадавших.

Также сообщалось, что 11 учеников духовной семинарии погибли при теракте в афганской провинции Кандагар.