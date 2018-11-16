16 ноября 2018, пятница

Трамп не уверен в преданности вице-президента Пенса - СМИ

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Трамп постоянно спрашивает помощников о преданности Пенса

Трамп постоянно спрашивает помощников о преданности Пенса

Американское издание The New York Times сообщает, что президент США Дональд Трамп не уверен в своем однопартийце и вице-президента Майке Пенсе.

По словам источников журналистов, во время разговоров со своими помощниками Трамп часто интересуется у них - предан ли ему Майк Пенс.

Отмечается, что Трамп настолько часто задает этот вопрос, что это вызвало серьезную обеспокоенность у нескольких его советников.

В то же время, заместитель официального представителя Белого дома Хоган Гидли отверг сообщения о том, что у Дональда Трампа есть сомнения по поводу лояльности Майка Пенса.

"Президент полностью поддерживает вице-президента и думает, что он великолепно выполняет работу, помогая реализовать политические курсы этой администрации", - заявил Гидли.

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