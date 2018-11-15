Заместительницу Болтона уволили по требованию Мелании Трамп

Администрация президента США сообщила, что заместительница советника по национальной безопасности США Мира Рикардел была уволена с работы в Белом доме по требованию первой леди Мелании Трамп.
Об этом передает CNN.
"Мира Рикардел будет продолжать поддерживать президента, покинув Белый дом для перехода к новой работе в администрации. Президент выражает благодарность Рикардел за постоянную службу американскому народу и неуклонное стремление к его приоритетам в области национальной безопасности", - заявила пресс-секретарь администрации президента Сара Сандерс.
Она не уточнила, какую новую должность займет Рикардел.
Ранее сообщалось, что первая леди США Мелания Трамп обратилась к администрации Белого дома с требованием уволить заместителя советника по национальной безопасности Миру Рикардел.
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