15 ноября 2018, четверг

Заместительницу Болтона уволили по требованию Мелании Трамп

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Мира Рикардел осталась без работы
Фото: Politico

Мира Рикардел осталась без работы

Администрация президента США сообщила, что заместительница советника по национальной безопасности США Мира Рикардел была уволена с работы в Белом доме по требованию первой леди Мелании Трамп.

Об этом передает CNN.

"Мира Рикардел будет продолжать поддерживать президента, покинув Белый дом для перехода к новой работе в администрации. Президент выражает благодарность Рикардел за постоянную службу американскому народу и неуклонное стремление к его приоритетам в области национальной безопасности", - заявила пресс-секретарь администрации президента Сара Сандерс.

Она не уточнила, какую новую должность займет Рикардел.

Ранее сообщалось, что первая леди США Мелания Трамп обратилась к администрации Белого дома с требованием уволить заместителя советника по национальной безопасности Миру Рикардел.

 

 

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