Трамп назвал самого главного врага США

Президент США Дональд Трамп заявил, что главным врагом страны являются фейковые новости.

В своем Twitter американский президент в очередной раз раскритиковал некоторые СМИ.

"Смешно смотреть фейковые новости, особенно NBC и CNN. Они очень стараются преуменьшить значение сделки с Северной Кореей. 500 дней назад, когда казалось, что вот-вот разразится война, они бы умоляли об этом соглашении. Главный враг нашей страны – фейковые новости, которые дураки так легко распространяют", - написал он.

So funny to watch the Fake News, especially NBC and CNN. They are fighting hard to downplay the deal with North Korea. 500 days ago they would have “begged” for this deal-looked like war would break out. Our Country’s biggest enemy is the Fake News so easily promulgated by fools!