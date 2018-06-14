14 июня 2018, четверг

Трамп назвал самого главного врага США

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Трамп в очередной раз раскритиковал некоторые СМИ

Трамп в очередной раз раскритиковал некоторые СМИ

Президент США Дональд Трамп заявил, что главным врагом страны являются фейковые новости.

В своем Twitter американский президент в очередной раз раскритиковал некоторые СМИ.

"Смешно смотреть фейковые новости, особенно NBC и CNN. Они очень стараются преуменьшить значение сделки с Северной Кореей. 500 дней назад, когда казалось, что вот-вот разразится война, они бы умоляли об этом соглашении. Главный враг нашей страны – фейковые новости, которые дураки так легко распространяют", - написал он.

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 Трамп также заявил о согласии главы КНДР Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

По его словам, Ким Чен Ын подтвердил "свою неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".

 

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