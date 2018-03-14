Трамп назначил Хизер Нойерт и.о. замглавы Госдепа

Президент США Дональд Трамп заявил, что пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойерт будет исполнять обязанности заместителя главы Госдепартамента США.

В то же время, в отставку отправлен заместитель госсекретаря США Рекса Тиллерсона по связям с общественностью Стив Голдстин, передает Newsday.

Причиной увольненя стала информация об увольнении Рекса Тиллерсона, которой поделился Голдстин.

О своем решении отправить Рекса Тиллерсона в отставку Трамп объявил 13 марта. Новым госсекретарем президент назначил директора ЦРУ Майка Помпео. Трамп заявил, что отставка Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря связана с имеющимися разногласиями по ряду внешнеполитических вопросов.

Тиллерсон занимал пост госсекретаря с февраля 2017 года, а перед этим был исполнительным директором ExxonMobil.