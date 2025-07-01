«Посмотрим». Трамп не исключил депортацию Илона Маска и заявил, что ему не нравятся электрокары

Президент США Дональд Трамп не исключил вопрос депортации Илона Маска после того, как миллиардер снова раскритиковал его законопроект о налогах и расходах.

Об этом американский президент заявил во время общения с журналистами во вторник, 1 июля.

«Не знаю. Мне надо это рассмотреть» — ответил Трамп на вопрос, планирует ли он депортировать Маска в Южную Африку.

Реклама

Также президент заявил, что Маск расстроен из-за потери мандата на электромобили — которые производит компания Tesla — и предупредил, что «он может потерять значительно больше».

«Илон очень расстроился, что мандат на электроавтомобили подходит к концу. И знаете, что? Не каждый хочет электрокар. Я не хочу электрокар… Я хочу газ, может, электричество, может, гибрид… возможно, однажды, на водороде. Но у машин на водороде есть одна проблема — они взрываются», — сказал Трамп.

Он также предположил, что правительственный департамент по эффективности DOGE, который ранее возглавлял Маск, должен был бы проверить субсидии, полученные компаниями миллиардера.

«Нам возможно придется привлечь DOGE в отношении Илона Маска. Знаете, что такое DOGE? DOGE — это монстр, который может вернуться и съесть Илона. Разве это было бы не ужасно?», — добавил американский президент.

Ранее Илон Маск заявлял, что обещает создать новую политическую партию, если законопроект Республиканской партии о налогах и расходах будет принят.

«Если этот безумный законопроект о расходах будет принят, Американская партия будет сформирована на следующий день. Нашей стране нужна альтернатива системе демократов и республиканцев, чтобы люди действительно имели голос», — написал он в понедельник, 30 июня, в соцсети Х.

Трамп в ответ заявил, что время, когда Маск пользовался преимуществами правительства США, может закончиться.

«Илон может получить больше субсидий, чем любой человек в истории, и без субсидий Илону, вероятно, пришлось бы закрыться и вернуться домой в Южную Африку», — написал президент США.

Читайте также: Маск прошел тест на наркотики и показал результаты

29 мая Илон Маск объявил о своем уходе из администрации Трампа, поскольку истек срок, в течение которого миллиардер официально мог занимать должность «специального госслужащего».

Маск публично выразил недовольство масштабным законопроектом о расходах в США, который приняла Палата представителей по настоянию Трампа. В частности, он заявлял, что этот «большой красивый законопроект» противоречит целям сокращения государственных расходов.

После этого между Маском и Трампом возник публичный спор со взаимными резкими обвинениями. В частности, Маск заявил, что без него Трамп «проиграл бы выборы», и обвинил президента в «неблагодарности». Трамп в ответ сказал, что «очень разочарован» Маском и что тот «сошел с ума».