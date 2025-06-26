Миллиардер Джефф Безос, пытаясь добиться благосклонности Трампа, приглашал его на свою свадьбу с Лорен Санчес, пишут СМИ (Фото: REUTERS/Danny Moloshok/File Photo)

Миллиардер и основатель Blue Origin — компании занимающийся космическими перевозками — Джефф Безос пытается в борьбе за государственные контракты воспользоваться ссорой президента США Дональда Трампа и владельца SpaceX Илона Маска.

Об этом 26 июня сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

«Основатель Blue Origin по крайней мере дважды в этом месяце разговаривал с Трампом, а генеральный директор космической компании Дэйв Лимп посетил Белый дом, чтобы встретиться с главой администрации Трампа, по словам людей, знакомых с ситуацией. По крайней мере в некоторых беседах с Трампом и его сотрудниками Безос и другие руководители Blue Origin просили о предоставлении большего количества государственных контрактов», — пишет издание.

Ранее много лет подряд Маск и Безос были соперниками в космической отрасли, но SpaceX в последнее время серьезно опередила Blue Origin, запуская ракеты с рекордной скоростью и став основным подрядчиком NASA.

По словам источников, в середине июня 2025 года генеральный директор Blue Origin Дэйв Лимп встретился с главой аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, причем и до, и после этой встречи он звонил Безосу и Трампу.

По словам источников издания, президент США обсуждал с Безосом свое желание увидеть пилотируемый полет космонавтов на Луну — еще во время своего второго срока.

Более того, источники в Белом доме сообщили WSJ, что Безос в последние месяцы пытается всячески заручиться поддержкой Трампа — в частности, даже приглашал его на свою свадьбу, которая состоится в ближайшие выходные в Венеции. Но, по словам людей из окружения Трампа, он не сможет присутствовать на мероприятии из-за конфликта в расписании.

Пресс-секретарь Белого дома отказала изданию в комментариях, так же как и пресс-секретарь Blue Origin. Ни Илон Маск, ни SpaceX не ответили на запросы о комментариях.

«Большой вызов для Blue Origin в борьбе со SpaceX за государственные заказы заключается в том, чтобы просто продемонстрировать, что она может надежно и регулярно запускать свою мощную орбитальную ракету. В январе Blue Origin впервые запустила ракету New Glenn, которая достигла орбиты с первой попытки. Но компания надеялась провести вторую миссию этой весной и не достигла этой цели. Сейчас она планирует запустить New Glenn снова в середине августа», — пишет WSJ.

В свою очередь, в руководстве SpaceX, чьи ракеты Falcon сейчас основное средство для госзаказчиков в космической отрасли США, утверждают, что компания планирует провести 170 запусков в 2025 году. Однако, многие из этих полетов будут осуществлены для работы Starlink — системы спутникового интернета от SpaceX.

Кроме того, в апреле 2025-го командование Космических сил США заключило со SpaceX контракт на сумму $5,9 млрд на 28 полетов, запланированных на ближайшие годы. Другой поставщик, United Launch Alliance, получил чуть меньше, чем SpaceX, за 19 миссий. При этом Blue Origin получила $2,4 млрд за семь запусков.

Как считают в WSJ, SpaceX и Blue Origin могут соревноваться за несколько важных государственных контрактов, в частности связанных с космосом, касающихся, в частности, программы противоракетной обороны «Золотой купол», которую активно продвигает президент Трампа, а также проектов по Марсу, которые Белый дом недавно предложил реализовать NASA.

Ранее газета The Washington Post писала со ссылкой на собственные источники, что разрыв между Маском и Трампом был, в частности, связан с отзывом Белым домом кандидатуры Джареда Айзекмана на должность администратора NASA. Айзекман, в частности, дважды летал в космос со SpaceX и считался тесно связанным с Маском.

Публичный спор Трампа и Маска — что известно

29 мая Маск объявил о своем уходе из администрации Трампа, поскольку истек срок, в течение которого Маск официально мог занимать должность «специального госслужащего».

Миллиардер публично выразил недовольство масштабным законопроектом о расходах в США, который приняла Палата представителей по настоянию Трампа. В частности, Илон Маск заявлял, что этот «большой красивый законопроект» противоречит целям сокращения государственных расходов.

После этого между Маском и Трампом возникла публичная перепалка со взаимными резкими обвинениями. В частности, Маск заявил, что без него Трамп «проиграл бы выборы» и обвинил президента в «неблагодарности». Трамп в ответ сказал, что «очень разочарован» Маском и что тот «сошел с ума».

5 июня Маск написал, что президент США «фигурирует в делах Эпштейна», имея в виду документы о финансисте и осужденном сексуальном преступнике Джеффри Эпштейне. Миллиардер заявил, что это является причиной, почему документы не были обнародованы.

Впоследствии СМИ заметили, что Маск удалил свое сообщение в соцсети X о Трампе по делу Эпштейна.

Президент США 7 июня заявил, что его дружеские отношения с Маском завершены и он не намерен их возобновлять.

Однако 11 июня Трамп заявил, что «может» наладить отношения с миллиардером, однако потенциальное примирение не стоит у него в приоритете.

«Послушайте, я не держу зла. Я был очень удивлен, что это произошло. Он стремился к феноменальному законопроекту… Он просто, я думаю, что он чувствует себя очень плохо из-за того, что сказал это, на самом деле», — подытожил президент США.