Маск обещает создать партию, если примут «большой и прекрасный» законопроект, в ответ Трамп пригрозил лишить его компании господдержки

Маск пожертвовал почти 300 миллионов долларов кандидатам от Республиканской партии на выборах 2024 года (Фото: REUTERS/Nathan Howard/File Photo)

Американский миллиардер Илон Маск обещает создать новую политическую партию, если законопроект Республиканской партии о налогах и расходах будет принят.

Об этом сообщает The New York Times.

Маск резко усилил свою антиреспубликанскую риторику в последние дни.

Бывший союзник Трампа предположил, что если законопроект о внутренней политике будет принят, он быстро сформирует новую «Американскую партию» и поддержит претендентов на праймериз против почти каждого республиканца в Конгрессе.

«Если этот безумный законопроект о расходах будет принят, Американская партия будет сформирована на следующий день. Нашей стране нужна альтернатива системе демократов и республиканцев, чтобы люди действительно имели голос», — написал он в понедельник, 30 июня, в соцсети Х.

Также Маск обязался принять конкретные меры, заявив, что поддержит представителя Томаса Масси из Кентукки, одного из самых выдающихся противников законопроекта Трампа. Хотя различные фракции Республиканской партии выражали обеспокоенность относительно законодательного пакета, что потенциально может помешать его принятию, почти каждый член Конгресса от Республиканской партии поддерживает определенную его версию.

В тот же вечер Маск, который пожертвовал почти 300 миллионов долларов кандидатам от Республиканской партии на выборах 2024 года, написал, что почти вся Республиканская партия Палаты представителей и Сената «проиграет свои праймериз в следующем году, если это будет последнее, что я сделаю на этой Земле».

Всего пять недель назад миллиардер говорил совсем другие вещи, утверждая, что потратит «гораздо меньше» на выборы в цикле 2026 года.

Трамп в ответ заявил, что время, когда Маск пользовался преимуществами правительства США, может закончиться, сообщает Daily Mail.

«Илон может получить больше субсидий, чем любой человек в истории, и без субсидий Илона, вероятно, пришлось бы закрыться и вернуться домой в Южную Африку. Больше никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей, и наша страна сэкономит целое состояние. Может быть, нам стоит попросить DOGE хорошо, внимательно посмотреть на это? Огромные деньги, которые можно сэкономить!!!» — написал Трамп.

Законопроект Трампа предусматривает снижение налогов для граждан и бизнеса и увеличение расходов на охрану и оборону. В то же время, среди республиканцев продолжаются споры по сокращению финансирования социальных программ, в частности Medicaid и льгот для зеленой энергетики.

Маск ранее резко раскритиковал законопроект Трампа. Он заявил, что принятие этого пакета нанесет большой вред экономике США.

29 мая Илон Маск объявил о своем уходе из администрации Трампа, поскольку истек срок, в течение которого миллиардер официально мог занимать должность «специального госслужащего».

Маск публично выразил недовольство масштабным законопроектом о расходах в США, который приняла Палата представителей по настоянию Трампа. В частности, он заявлял, что этот «большой хороший законопроект» противоречит целям сокращения государственных расходов.

После этого между Маском и Трампом возникла публичная перепалка со взаимными резкими обвинениями. В частности, Маск заявил, что без него Трамп «проиграл бы выборы», и обвинил президента в «неблагодарности». Трамп в ответ сказал, что «очень разочарован» Маском и что тот «сошел с ума».