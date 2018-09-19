19 сентября 2018, среда

Трамп исключил наличие у Манафорта компромата на него

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не беспокоится по поводу того, что бывший председатель его избирательной кампании Пол Манафорт может скомпрометировать его перед спецпрокурором США, расследующим предполагаемое вмешательство России в американские выборы.

"Нет... Нет никаких проблем, пока он говорит правду", - заявил Трамп журналистам в Белом доме, передает Reuters.

Напомним, что глава избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт признал себя виновным в преступном сговоре, включая сговор против Соединенных Штатов и сговор в целью препятствовать правосудию.

Обвинения связаны с его работой на прокремлевских политиков и олигархов в Украине, том числе с тем, что он не зарегистрировался в качестве иностранного агента Партии регионов и экс-президента Украины Виктора Януковича.

По данным американских СМИ, в сделке Пола Манафорта с прокурорами содержатся пункты, которые могут ограничить возможности для президентского помилования.

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