Манафорт признал себя виновным по "украинскому делу"

Бывший глава избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт признал себя виновным по обвинениям, связанным с его работой на украинских политиков.

Прокурор Эндрю Вейсманн сообщил, что Манафорт заключил "соглашение о сотрудничестве" со специальным прокурором Робертом Мюллером, не предоставив дополнительных сведений о сделке, передает The Guardian.

В частности, Манафорт признал себя виновным в преступном сговоре, включая сговор против Соединенных Штатов и сговор в целью препятствовать правосудию.

Сделка позволит Манафорту избежать второго суда, который должен был начаться в Вашингтоне на следующей неделе. Второе судебное разбирательство связано с его работой на прокремлевских политиков и олигархов в Украине, том числе с тем, что он не зарегистрировался в качестве иностранного агента.

Судья сообщил, что Манафорту грозит до десяти лет лишения свободы в связи с признанием вины по двум пунктам обвинения.

