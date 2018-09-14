14 сентября 2018, пятница

Манафорт признал себя виновным по "украинскому делу"

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Пол Манафорт пошел на сделку со следствием

Пол Манафорт пошел на сделку со следствием

Бывший глава избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт признал себя виновным по обвинениям, связанным с его работой на украинских политиков.

Прокурор Эндрю Вейсманн сообщил, что Манафорт заключил "соглашение о сотрудничестве" со специальным прокурором Робертом Мюллером, не предоставив дополнительных сведений о сделке, передает The Guardian.

В частности, Манафорт признал себя виновным в преступном сговоре, включая сговор против Соединенных Штатов и сговор в целью препятствовать правосудию.

Сделка позволит Манафорту избежать второго суда, который должен был начаться в Вашингтоне на следующей неделе. Второе судебное разбирательство связано с его работой на прокремлевских политиков и олигархов в Украине, том числе с тем, что он не зарегистрировался в качестве иностранного агента.

Судья сообщил, что Манафорту грозит до десяти лет лишения свободы в связи с признанием вины по двум пунктам обвинения.

Напомним, что в августе 69-летний Пол Манафорт был признан виновным по 8 из 18 пунктов обвинения, включая налоговые махинации, нарушения банковского законодательства и сокрытие счетов в иностранных банках. За эти преступления ему грозит несколько десятков лет заключения.

Смотрите также

Полу Манафорту было предъявлено обвинение в отмывании денег, которые он получил, работая на Партию регионов в Украине. Его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался как иностранный агент, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен бывшего президента Виктора Януковича. Позже ему также предъявили обвинение во вмешательстве в дела свидетелей.

Это первый судебный процесс в рамках расследования специального прокурора США Роберта Мюллера о возможном сговоре между штабом Дональда Трампа и Россией. И хотя прокуроры не обвиняют Манафорта связях с Москвой, этот суд рассматривается как испытание законности расследования Мюллера, которое Трамп назвал "охотой на ведьм".

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове