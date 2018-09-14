Манафорт признал себя виновным по "украинскому делу"

Бывший глава избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт признал себя виновным по обвинениям, связанным с его работой на украинских политиков.

Прокурор Эндрю Вейсманн сообщил, что Манафорт заключил "соглашение о сотрудничестве" со специальным прокурором Робертом Мюллером, не предоставив дополнительных сведений о сделке, передает The Guardian.

В частности, Манафорт признал себя виновным в преступном сговоре, включая сговор против Соединенных Штатов и сговор в целью препятствовать правосудию.

Сделка позволит Манафорту избежать второго суда, который должен был начаться в Вашингтоне на следующей неделе. Второе судебное разбирательство связано с его работой на прокремлевских политиков и олигархов в Украине, том числе с тем, что он не зарегистрировался в качестве иностранного агента.

Судья сообщил, что Манафорту грозит до десяти лет лишения свободы в связи с признанием вины по двум пунктам обвинения.

BREAKING: Judge says Manafort faces possible 10 years in prison after agreeing to plead guilty to two criminal counts pic.twitter.com/eUw0R5gyVF — Reuters Politics (@ReutersPolitics) 14 сентября 2018 г.

Напомним, что в августе 69-летний Пол Манафорт был признан виновным по 8 из 18 пунктов обвинения, включая налоговые махинации, нарушения банковского законодательства и сокрытие счетов в иностранных банках. За эти преступления ему грозит несколько десятков лет заключения.

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Полу Манафорту было предъявлено обвинение в отмывании денег, которые он получил, работая на Партию регионов в Украине. Его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался как иностранный агент, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен бывшего президента Виктора Януковича. Позже ему также предъявили обвинение во вмешательстве в дела свидетелей.

Это первый судебный процесс в рамках расследования специального прокурора США Роберта Мюллера о возможном сговоре между штабом Дональда Трампа и Россией. И хотя прокуроры не обвиняют Манафорта связях с Москвой, этот суд рассматривается как испытание законности расследования Мюллера, которое Трамп назвал "охотой на ведьм".