Юристы президента США Дональда Трампа начали предварительную подготовку к встрече со специальным прокурором Робертом Мюллером. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что официального подтверждения о проведении встречи еще не давалось.

По данным анонимного источника, юристы Трампа активно обсуждают, стоит ли Трампу давать согласие на беседу с Мюллером. На данный момент спецпрокурор расследует предполагаемые связи предвыборного штаба нынешнего президента США с Россией. Источник сообщает, что на данный момент расследование находится на начальном этапе.

Близкие к американскому президенту лица опасаются, что подобная встреча может впоследствии спровоцировать обвинения в адрес Трампа в лжесвидетельстве. Однако на данный момент неизвестно, будет ли происходить разговор под присягой.

Ранее сообщалось, что Роберт Мюллер на данном этапе расследования по так называемому "российскому делу" не рассматривает американского президента Дональда Трампа "как субъект преступления", однако продолжает вести расследование относительно его возможных связей с РФ.

По словам спецпрокурора, опросить Трампа необходимо по двум причинам – чтобы выяснить, причастен ли он к российскому вмешательству и были ли у него намерения помешать расследованию этого дела.

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