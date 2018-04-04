СМИ: Спецпрокурор Мюллер решил оставить Трампа под следствием, но не как "субъект преступления"

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Спецпрокурор Мюллер оставил Трампа под следствием

Спецпрокурор Мюллер оставил Трампа под следствием

Спецпрокурор США по так называемому "российскому делу" Роберт Мюллер на данном этапе не рассматривает американского президента Дональда Трампа "как субъект преступления", однако продолжает вести расследование относительно его возможных связей с РФ, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что Мюллер сообщил адвокатам Трампа о том, что готовит отчет о действиях президента на его посту и возможных попытках воспрепятствовать правосудию.

Мюллер подтвердил необходимость опросить Трампа по двум причинам - чтобы выяснить, причастен ли он к российскому вмешательству и были ли у него намерения помешать расследованию этого дела.

Американские спецслужбы подозревают, что Кремль вмешался в предвыборную президентскую кампанию в Соединенных Штатах, чтобы помочь Дональду Трампу победить на выборах 2016 года.

Специальный прокурор Роберт Мюллер занимается расследованием возможных попыток российских властей вмешиваться в  выборы 2016 года, а также поиском предполагаемых контактов между Москвой и лицами, связанными с предвыборным штабом Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что по делу о вмешательстве РФ в выборы президента США был вынесен первый приговор.

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