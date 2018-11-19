Трамп анонсировал перестановки в Белом доме

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет сменить несколько высокопоставленных чиновников администрации Белого дома.
"У меня есть три или четыре, или пять постов, насчет которых я думаю. Может быть, все закончится двумя", - заявил Трамп.
Он также упомянул о возможной отставке министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен, передает Интерфакс-Украина.
По мнению Трампа, Нильсен могла бы уделить больше внимания границе с Мексикой.
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