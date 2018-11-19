19 ноября 2018, понедельник

Трамп анонсировал перестановки в Белом доме

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Трамп решил сменить несколько сотрудников администрации

Трамп решил сменить несколько сотрудников администрации

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет сменить несколько высокопоставленных чиновников администрации Белого дома.

"У меня есть три или четыре, или пять постов, насчет которых я думаю. Может быть, все закончится двумя", - заявил Трамп.

Он также упомянул о возможной отставке министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен, передает Интерфакс-Украина.

По мнению Трампа, Нильсен могла бы уделить больше внимания границе с Мексикой.

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