Пенс прокомментировал информацию о недоверии со стороны Трампа

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что "с улыбкой" воспринял информацию СМИ о том, что президент Дональд Трамп не доверяет ему.

Он сообщил, что обсудил с Трампом статью The New York Times, которая опубликовала информацию о недоверии президента, передает NBC.

"Давайте просто покончим с этим, мы хорошо посмеялись. И, вы знаете, президент сказал мне, что нет таких источников, которые бы сказали то, о чем говорится в этой статье", - заявил Пенс.

Вице-президент заверил также, что Дональд Трамп предложил ему стать его вице-президентом во время следующей избирательной кампании.

"Для меня честь быть вице-президентом. Также для меня стало честью то, что он попросил меня снова баллотироваться с ним на выборах", - заявил Пенс.

Ранее издание The New York Times сообщило, что президент США Дональд Трамп не уверен в своем однопартийце и вице-президента Майке Пенсе.