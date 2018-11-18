Пенс прокомментировал информацию о недоверии со стороны Трампа

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что "с улыбкой" воспринял информацию СМИ о том, что президент Дональд Трамп не доверяет ему.
Он сообщил, что обсудил с Трампом статью The New York Times, которая опубликовала информацию о недоверии президента, передает NBC.
"Давайте просто покончим с этим, мы хорошо посмеялись. И, вы знаете, президент сказал мне, что нет таких источников, которые бы сказали то, о чем говорится в этой статье", - заявил Пенс.
Вице-президент заверил также, что Дональд Трамп предложил ему стать его вице-президентом во время следующей избирательной кампании.
"Для меня честь быть вице-президентом. Также для меня стало честью то, что он попросил меня снова баллотироваться с ним на выборах", - заявил Пенс.
Ранее издание The New York Times сообщило, что президент США Дональд Трамп не уверен в своем однопартийце и вице-президента Майке Пенсе.
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