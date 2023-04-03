Разрушительные торнадо в США унесли жизни более 30 человек 3 апреля, 03:25 Всего в семи штатах зафиксировали более полусотни разрушительных вихрей (Фото:REUTERS/Jon Cherry)

Разрушительные торнадо, обрушившиеся выходными на ряд штатов в центре и на юге США, унесли жизни не менее 32 человек.

Об этом сообщает CNN.



Всего в семи штатах зафиксировали более полусотни разрушительных вихрей, которые уничтожали дома, срывали крыши, валили деревья и поднимали в воздух машины.

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Фото: REUTERS/Jon Cherry

Фото: REUTERS/Cheney Orr

Смертельные случаи были подтверждены в ряде штатов, значительная часть из них – в Арканзасе, Индиане и Теннесси. В последнем штате, по официальным данным, число погибших в воскресенье возросло до 15. В частности, в Мемфисе полиция нашла мертвыми двоих детей и взрослого под обломками домов, на которые ветер повалил деревья.