Пронесся 160 километров. В США мощный торнадо убил по меньшей мере 23 человека, десятки ранены 25 марта, 18:27 Последствия торнадо в американском штате Миссисипи 25 марта (Фото:Mississippi Highway Patrol via Twitter/via REUTERS)

В ночь на 25 марта в американском штате Миссисипи произошел мощный торнадо, в результате которого погибли по меньшей мере 23 человека и ранены десятки человек. Порывы ветра, скорость которых достигала 80 миль (129 км) в час, и град размером с мяч для гольфа нанесли серьезные повреждения инфраструктуре штата.

Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что торнадо пронесся 160 километров по территории штата.

Стихийное бедствие оставило после себя серьезные разрушения, превратив здания в наиболее пострадавших районах в груды обломков.

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Последствия торнадо 25 марта в американском штате Миссисипи

Губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз сообщил, что команда Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями оказывает медицинскую поддержку жителям и привлекла другие экстренные службы.

Агентство по чрезвычайным ситуациям штата Миссисипи подтвердило количество погибших и заявило, что по меньшей мере четыре человека считаются пропавшими без вести по состоянию на 06:20 25 марта. Ведомство добавило, что количество жертв, вероятно, будет расти.