Удар стихии. В США по меньшей мере 22 человека погибли после сильных штормов и торнадо, десятки — госпитализированы 2 апреля, 08:10 Торнадо обрушился на округ Салливан в Индиане (Фото:REUTERS/Jon Cherry)

В США по меньшей мере 22 человека погибли во время разрушительных штормов и сильных торнадо, которые сравняли с землей целые общины на юге и среднем западе страны в пятницу и субботу. Власти штатов объявили чрезвычайное положение для реагирования на последствия и ущерб.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что среди жертв было четыре человека, погибших в результате обрушения конструкции в Иллинойсе. По словам представителя управления по чрезвычайным ситуациям штата Иллинойс Кевина Сура, три человека скончались в результате обрушения жилого дома в округе Кроуфорд, тогда как четвертый человек погиб после обрушения крыши в театре Аполло в Бельвидере.

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Издание сообщает, что зарегистрировано 50 предварительных сообщений о торнадо по крайней мере в семи штатах, в том числе в Арканзасе, где шторм унес жизни пяти человек — четырех в небольшом городе Винн и еще одного человека в Норт-Литтл-Рок.

Также три человека погибли в штате Индиана в результате шторма в пятницу вечером, который повредил дома и волонтерскую пожарную часть вблизи Салливана.

В округе Мэдисон, штат Алабама, один человек погиб и пятеро были ранены в течение ночи, сообщили официальные лица во время пресс-конференции в субботу утром.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Миссисипи, в округе Понтоток, штат Миссисипи, один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Директор управления по чрезвычайным ситуациям округа Макнейри Аллен Стрикленд подтвердил, что в округе погибли семь человек.

Издание добавило, что по меньшей мере 50 человек были отправлены в больницы в округе Пуласки в Арканзасе.