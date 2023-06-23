Лидер немецких ультраправых сравнил Украину с Третьим рейхом, говоря о завершении войны 23 июня, 12:41 Тино Хруппала (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Лидер ультраправой пророссийской партии Альтернатива для Германии (AfD) Тино Хруппала фактически сравнил Украину с нацистской Германией, когда размышлял о возможных сценариях завершения развязанной РФ полномасштабной войны.

Об этом он сказал во время теледебатов, которые проходили в четверг, 22 июня, пишет Die Welt.

Между Хруппалой и лидером фракции Свободной демократической партии Кристианом Дюрром произошла перепалка. У первого спросили, считает ли он, что для начала переговоров Украина должна капитулировать.

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«Когда закончится война, если это будет завтра, даже со сдачей территории, это будет хорошим днем. Капитуляция — это не вопрос. Целью должна быть готовность к переговорам, которые сохранят лицо обеих сторон», — ответил лидер AfD.

Дюрр спросил, предложил ли бы Хрупалла то же самое, если бы речь шла о его собственной стране. Последний сказал, что Германия «фактически сделала это в 1945 году». После этого лидер «свободных демократов» назвал такое сравнение «абсурдом», завив, что Хрупалла путает жертву с агрессором.



— Вы только что сказали, что гитлеровскую Германию, Вермахт, который должен был капитулировать, можно сравнить с Украиной? — спросила у Хрупалли модератор.

— Я ничего не сравниваю, — ответил он, добавив, что такое сравнение сделала она, но и не объяснив своих слов.

«Проблема во Владимире Путине, и я думаю, что вы должны назвать ее четко. Хорошо, что Запад имеет единую позицию, вопреки рекомендации AfD», — сказал Дюрр.

