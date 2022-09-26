3 тыс. «путинферштееров» против трех украинок. Немецкие ультраправые атаковали украинских активисток на акции в поддержку РФ 26 сентября, 08:15 Марьяна Яремчишна (крайняя слева) — одна из лидеров проукраинского движения в немецком Грайфсвальде, рядом с которым находится Лубмин — финишный пункт российских газопроводов (Фото:Sophia Rockenmaier/katapult-mv.de)

В воскресенье, 25 сентября, в городе Лубмин на севере Германии, который является финальной точкой газопроводов Северный поток и Северный поток-2 состоялась акция в поддержку запуска поставок российского газа в ФРГ по этим газопроводами и за отмену санкций против РФ. Ее участники крайне агрессивно отреагировали на попытку нескольких украинок выйти к сцене со встречным молчаливым протестом в поддержку Украины.

В акции «путинферштееров» в Лубмине приняли участие около 3,5 тыс. человек из разных регионов Германии (население самого городка, который находится в земле Мекленбург — Передняя Померания, едва превышает 2 тыс. человек). Демонстранты протестовали против действующей энергетической политики правительства Германии, за запуск газопровода Северный поток-2 и за отмену санкций против России.

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Организатором акции выступил Мартин Кляйн, член партии Die Basis. Эта сила базируется в Берлине и появилась в Германии в 2020 году — первоначально как движение против коронавирусных ограничений и вакцинации от COVID-19. Теперь политсила манипулятивно называет себя «партией мира» и выступает за переговоры с Россией. Кроме того, среди ведущих участников акции в Лубмине были и немецкие ультраправые. Среди спикеров на сцену вышел Андреас Кальбитц — бывший член партии Альтернатива для Германии Alternative für Deutschland, AfD). Кальбиц был главой бранденбургского отделения этой националистической и правопопулистской партии. Как напоминает местное немецкое издание Katapult, сейчас Кальбиц находится под наблюдением Федеральной службы защиты конституции Германии и официально считается правым экстремистом. Ранее Кальбиц (ниже на фото) также был членом ныне запрещенной неонацистской немецкой молодежной организации Heimattreue.

Радикальные немецкие демонстранты, которые 25 сентября прошли колонной по улицам Лубмина и собрались у летней сцены, держали в руках плакаты с антиправительственными и пророссийскими лозунгами («Открыть Северный поток — 2! Остановить санкции! Нет поставкам оружия!», «Наше правительство должно уйти», «Выключите светофор» — правящую немецкую коалицию из трех партий называют «светофорной» из-за их основных цветов).

Когда же лидеры этого пророссийского движения начали выступать у микрофона, к сцене подошли три украинских активистки с молчаливым протестом и плакатами в поддержку Украины. Они держали в руках призывы признать Россию террористическим государством и напоминание о цене «кровавого газа» из РФ — известные на весь мир фотографии обстрела жилых кварталов и роддома Мариуполя, а также фото разрушенного российской авиабомбой жилого дома в Бородянке.

Поскольку антиправительственную акцию в Лубмине санкционировала полиция, украинки не пытались препятствовать ее проведению, однако даже их молчаливый протест с фотографиями и плакатами в руках вызвал чрезвычайно агрессивную реакцию радикальных «путинферштееров». Из рук девушек силой вырвали плакаты и фото, разорвали их, украинок оттеснили от сцены, участники акции с барабанами в руках обрушили на них хор громких издевательских окриков.

Помешать агрессивному поведению части митингующих пришлось стюардам, наблюдавшим за демонстрацией.



Лицом украинского протеста стали Марьяна Яремчишна, которая уже несколько лет живет в соседнем с Лубмином городе Грайфсвальд и входит в число лидеров местного проукраинского движения, а также еще две украинки, вынужденные выехать из Украины из-за войны. Втроем они с начала вторжения РФ вместе организуют ежемесячные акции в поддержку Украины в центре Грайфсвальда.

Марьяна Яремчишна рассказала НВ, что была удивлена отсутствием немецкого контрпротеста на акции в Лубмине 25 сентября. По ее словам, немало немцев уже после акции поддержали украинский протест, но лишь виртуально.



«Наша крошечная акция вызвала большой ажиотаж среди немцев в интернете: они сейчас пишут комментарии, поддерживают нас, делают репост этих видео, пишут личные сообщения, что очень благодарны нам, — рассказывает Яремчишна. — Но на самой акции не было [местных] людей, которые бы нас поддерживали […] Обычно когда праворадикалы устраивают какую-то акцию, то обязательно — по крайней мере раньше так было — регистрируется акция против. В этот раз никто такого не регистрировал. Эти люди не выходят. И это меня тоже немного удивляет — они остаются в своей зоне комфорта, благодарят за то, что мы делаем, но не приходят на наши акции [в том числе другие акции в поддержку Украины], они не устраивают контракции [против ультраправых]».

Украинка отметила, что это напоминает ей «поведение тех россиян в России, которые осуждают войну, но просто пересиживают дома: боятся выйти на улицу и в результате ничего не меняется, конечно».

На противостояние между украинскими активистками и сторонниками России и российского газа обратили внимание немало немецких СМИ — в частности, вещатель NDR, газеты Ostsee Zeitung, Die Welt и т. д. При этом Die Welt отмечает, что праворадикалы назвали ее журналистов «грязными свиньями».

Это уже не первая подобная антиправительственная и пророссийская акция в Лубмине: в начале сентября около 1800 участников собрались на аналогичную демонстрацию. 25 сентября организаторы ожидали 5 тыс. участников, однако, по оценкам полиции собрали 3,5 тыс. человек.

Ранее российский Газпром объявил о полной остановке поставок газа по трубопроводу Северный поток-1 якобы по техническим причинам. Проект Северный поток-2 Германия заморозила с начала вторжения РФ в Украину.

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