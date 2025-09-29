«Поддерживают радикалов». В Чехии перед выборами в парламент разоблачили около 300 TikTok-аккаунтов, которые распространяли российские нарративы

В Чехии нашли несколько сотен аккаунтов в видеосервисе TikTok, которые распространяют пророссийские нарративы и поддерживают радикальные партии накануне парламентских выборов в стране. (Фото: REUTERS/Eva Korinkova)

В Чехии группа аналитиков Online Risk Labs объявила об обнаружении 286 анонимных аккаунтов в видеосервисе TikTok, которые распространяют пророссийские нарративы и поддерживают радикалов в канун парламентских выборов в стране 3−4октября.

Об этом 29 сентября сообщает агентство Reuters.

По данным Online Risk Labs, аккаунты TikTok продвигают контент друг друга, а общее количество просмотров в них колеблется от 5 до 9 миллионов в неделю, что превышает совокупный охват лидеров основных партий.

«Эти аккаунты не связаны с какой-либо одной политической организацией, а демонстрируют поддержку сразу нескольких радикальных и экстремистских партий», — говорится в заявлении группы.

Аккаунты TikTok, отмеченные аналитиками Online Risk Labs, поддерживали различные партии, включая ультраправую SPD, занимающую третье место в большинстве опросов общественного мнения с поддержкой около 13%, и ультралевую Stacilo, набирающую чуть более 5% голосов, необходимых для получения мест в парламенте, сообщила группа. Обе партии заявляют, что Чехия должна выйти из НАТО и Европейского союза, пишет агентство.

Online Risk Labs заявила, что кандидаты, продвигаемые в этих аккаунтах, могли и не знать об этом.

При этом в партии Stacilo утверждают, что «не используют никаких фальшивых аккаунтов» и отрицает какое-либо иностранное влияние на свою предвыборную кампанию.

По данным местных СМИ, TikTok использует почти четверть чехов, что меньше, чем в Румынии, где в прошлом году были аннулированы президентские выборы из-за обвинений во вмешательстве России через аккаунты на этой платформе.

Чешский регулятор телекоммуникаций CTU также сообщил, что получил несколько жалоб на сотни аккаунтов в TikTok и передал их Европейской комиссии, сообщает агентство.

Представители TikTok также заявили в комментарии Reuters, что принимают меры в отношении контента и аккаунтов, которые нарушают правила, и имеют команды, занимающиеся борьбой с «обманчивым поведением».

Парламентские выборы в Чехии назначены на 3 и 4 октября 2025 года. Одним из наиболее вероятных кандидатов на премьер-министра в случае победы оппозиции считают главу правительства Чехии в 2017—2021 годах Андрея Бабиша. ВВС пишет, что он может стать более гибким в отношении Москвы, однако аналитики не считают его откровенно пророссийским. Сейчас правительство Чехии возглавляет сторонник Украины Петр Фиала.

3 июля президент Чехии Петр Павел заявлял, что не может гарантировать продолжение военной помощи Украине после парламентских выборов.

15 сентября Reuters сообщило со ссылкой на опрос агентства STEM для CNN Prima News, что партия ANO чешского миллиардера и экс-премьера Андрея Бабиша увеличивает преимущество над основными правящими партиями страны накануне парламентских выборов.

В частности, правоцентристская проукраинская коалиция SPOLU (Вместе), возглавляемая премьером Петром Фиалой, отстает от ANO, главной оппозиционной партии страны, более чем на 10 процентных пунктов, имея 20,2% поддержки против 31,3%. Если ANO победит на голосовании, то возглавит коалиционные переговоры. Партия обещает увеличение расходов, снижение налогов и оппозицию к «зеленой» политике Европейского Союза, писало Reuters.

Лидер ANO Бабиш является союзником венгерского премьера Виктора Орбана и французских ультраправых в евроскептической группе Патриоты Европы в Европейском парламенте, отметили в издании.