Президент Чехии заявил, что не гарантирует военную поддержку Украины после парламентских выборов в октябре

Президент Чехии Петр Павел на саммите НАТО в Гааге, Нидерланды, 24 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Toby Melville)

Президент Чехии Петр Павел заявил, что не может гарантировать продолжение военной помощи Украине после парламентских выборов, которые состоятся в октябре 2025 года. Об этом он сказал в интервью ВВС .

После выборов в стране может смениться правительство, приоритеты которого пока трудно оценить.

«Сейчас все мои усилия сосредоточены на сохранении единого подхода к вопросам безопасности и обороны, включая нашу политику в отношении Украины. Поскольку я считаю, что поддержка Украины — это неотъемлемая часть нашей собственной безопасности», — сказал Павел.

Реклама

Он рассказал, что обсуждает вопрос помощи Украине со всеми лидерами парламентских партий, которые войдут в состав нового правительства.

«Однако, конечно, сейчас я не могу дать гарантий — многое будет зависеть от их итогов», — заявил Павел.

Чехия является инициатором программы поставок в Украину миллиона артиллерийских снарядов, которые закупают у третьих стран. В 2025 году Украина, как ожидается, может получить 1,8 млн артснарядов по чешской инициативе.

Парламентские выборы в Чехии назначены на 3 и 4 октября 2025 года. Одним из наиболее вероятных кандидатов на премьер-министра в случае победы оппозиции считают главу правительства Чехии в 2017—2021 годах Андрея Бабиша. ВВС пишет, что он может стать более гибким в отношении Москвы, однако аналитики не считают его откровенно пророссийским.

Сейчас правительство Чехии возглавляет сторонник Украины Петр Фиала.