Экс-премьер Чехии в случае возвращения к власти хочет отменить инициативу по снарядам для Украины

В случае победы на осенних выборах ныне оппозиционное чешское движение ANO обещает, что его правительство отменит инициативу по боеприпасам , которая помогает поставлять Украине артиллерийские снаряды.

Об этом заявил экс-премьер Чехии Андрей Бабиш, сообщает Ceske Noviny.

Чешская снарядная инициатива для Украины помогла доставить 1,5 миллиона боеприпасов в прошлом году, и поставки продолжаются в этом году. Президент Украины Владимир Зеленский назвал программу эффективной во время своего визита в Прагу в мае.

Бабиш давно критикует эту инициативу, называя ее выгодной для торговцев оружием, которые, по его словам, получают высокие прибыли без должной прозрачности.

В интервью Бабиш сказал, что инициатива была непрозрачной, «завышенной» и «испорченной».

«Конечно. Зачем нам продолжать? Нам нужны деньги для наших людей», — сказал Бабиш, отвечая на прямой вопрос, отменит ли возглавляемое ANO правительство чешскую инициативу по боеприпасам.

Он добавил, что проект может взять на себя НАТО. По словам Бабиша, пока не понятно, какой вклад делают чехи в инициативу по боеприпасам.

Правительство Петра Фиалы заявило в прошлом году, что выделило около 35 миллионов евро (860 миллионов крон).

Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины — что известно

Впервые о возможности приобрести для Украины 800 тысяч снарядов заявил президент Чехии Петр Павел 17 февраля 2024 года. Он сказал, что нашел полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 000 — калибра 122 миллиметра. Павел не назвал стран, которые согласны продать снаряды. К его инициативе присоединился ряд европейских государств.

Представитель украинского силового блока сообщил NV, что снаряды планируют приобрести из Южной Кореи и из ЮАР. Стоимость контракта составляет около $2 млрд.

К чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины присоединились около 20 стран, в частности Канада, Германия, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Бельгия, Финляндия, Португалия, Швеция, Норвегия, Дания, Нидерланды, Люксембург, Испания и Словения.