Французский телеканал показал сюжет о кадыровцах, которые «защищают» Белгородскую область 19 июля, 01:36 Телеканал из Франции показал пропагандистский сюжет (Фото:Кадр из видео канала TF1)

Французский телеканал TF1 показал сюжет о боевиках главаря оккупированной Чечни Рамзана Кадырова, которые якобы «защищают» Белгородскую область.



Сюжет появился на сайте канала еще 13 июня, внимание на него обратил Детектор медиа. В сюжете появляется российский корреспондент канала Жером Гарро.



В сюжете рассказывается, что «бойцов из глубин Кавказа» направили на российские территории в Белгородской области, которые «подвергаются регулярным вражеским вторжениям».

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В сюжете кадыровцы выражают свое неуважение к террористу Евгению Пригожину и его боевикам, но говорят о преданности диктатору Владимиру Путину. Телеканал не упоминает о том, что Белгородскую область российские оккупанты использовали для вторжения в феврале 2022 года. Также не упоминается о том, что с территории региона регулярно обстреливаются украинские территории.

17 июня французский телеканал TF1 выпустил репортаж, отснятый на позициях российских военных на оккупированной территории. При этом сюжет французских журналистов не содержит никаких упоминаний о более широком контексте войны России против Украины.