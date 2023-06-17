«Пробито новое дно». В МИД Украины отреагировали на репортаж французского телеканала с позиций россиян на оккупированных территориях 17 июня, 19:01 Олег Николенко (Фото:Олег Николенко/Facebook)

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что репортаж французского телеканала TF1 с позиций российских оккупационных войск на захваченной территории нарушает украинские законы.

Соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter.

«Сообщение TF1 о том, что российские войска уничтожают новые города на оккупированных территориях Украины, пробивает новое дно журналистики», — написал Николенко.

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Представитель добавил, что, снимая данный репортаж, журналисты французского телеканала рекламируют так называемое могущество российской армии.

Николенко подчеркнул, что такие действия позорят тех, кто погиб от российской агрессии.

«Кроме того, TF1 посещал оккупированные территории, нарушая законы Украины», — подытожил он.

Французский телеканал TF1 выпустил репортаж, отснятый на позициях российских военных на оккупированной территории. При этом сюжет французских журналистов не содержит никаких упоминаний о более широком контексте войны России против Украины.

На видео есть кадры дороги к российским позициям, съемки изнутри блиндажей, короткие комментарии от российских военных о боеприпасах и дронах, которые они применяют против украинских военных, кадры, как они стреляют из стрелкового оружия.

В закадровой начитке ни разу не упомянули, кто является агрессором в войне, и не привели никаких фактов из более широкого контекста, кроме того, что российские военные ожидают контрнаступления ВСУ и долго готовились к нему.