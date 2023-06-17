Французский телеканал снял сюжет с российских позиций на оккупированных территориях 17 июня, 15:15 Французские журналисты сделали сюжет с российских позиций на оккупированных территориях (Фото:Скриншот из видео TF1)

Французский телеканал TF1 выпустил репортаж, отснятый на позициях российских военных на оккупированной территории. При этом сюжет французских журналистов не содержит никаких упоминаний о более широком контексте войны России против Украины.

На это обратила внимание Европейская правда.

Сюжет опубликовали на Youtube-канале телеканала 15 июня. Сейчас его посмотрели более 130 тысяч пользователей. Всего у канала более 230 тысяч подписчиков.

Видео дня

На видео есть кадры дороги к российским позициям, съемки изнутри блиндажей, короткие комментарии от российских военных о боеприпасах и дронах, которые они применяют против украинских военных, кадры, как они стреляют из стрелкового оружия.

Как отмечают журналисты ЕП, в закадровой начитке ни разу не упомянули, кто является агрессором в войне, и не упоминают никаких фактов из более широкого контекста, кроме того, что российские военные ожидают контрнаступления ВСУ и долго готовились к нему.

Это уже не первый случай, когда французские журналисты снимают сюжеты с позиций россиян на оккупированных территориях. В апреле этого года телеканал France 24 снял репортаж, где показано, как РФ готовится к украинскому контрнаступлению на оккупированных территориях. После обращения от МИД Украины видео удалили.