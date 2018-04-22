Роскомнадзор объяснил, зачем заблокировал Google на территории РФ

Google позволяет мессенджеру Telegram использовать свои IP-адреса для обхода блокировки, заявили в Роскомнадзоре

В Роскомнадзоре подтвердили, что на территории РФ были заблокированы ряд сервисов Google.

В российском ведомстве объяснили это тем, что Google позволяет мессенджеру Telegram использовать свои IP-адреса для обхода блокировки.

В связи с этим Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые используются Telegram.

Ранее сообщалось, что российские пользователи в ночь столкнулись с проблемами с доступом к стартовой странице сайта Google.

Пользователи не могут войти не только на сайт поисковой системы, но также на почту Google и связанные с ним ресурсы.

Напомним, 13 апреля московский суд принял решение заблокировать мессенджер Telegram на территории России.

17 апреля стало известно о миллионах заблокированных адресов Amazon и Google, сервисы которых Telegram использует для обхода блокировки. Известно также о перебоях в работе Viber, Одноклассников, сервисов Microsoft, VPN и прокси-сервисов и других.

Также сообщалось, что "в попытках заблокировать Telegram Роскомнадзор заблокировал сам себя".