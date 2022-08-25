Тайвань передал Украине 800 беспилотников Revolver 860

25 августа, 19:09
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Revolver 860 (Фото:via armyinform)

Revolver 860 (Фото:via armyinform)

Тайвань передал Украине 800 дронов-бомбардировщиков ближнего радиуса действия Revolver 860, сообщает Bild.

Дрон способен нести до восьми минометных зарядов и по команде сбрасывать их один за другим. Дальность действия этого БПЛА составляет около 20 км, это расстояние он при полной загрузке преодолевает за 40 минут.

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Информация о возможности поставки Украине партии Revolver 860 впервые появилась в медиа несколько дней назад, ее официальных подтверждений нет.

Боевой квадрокоптер Revolver 860 предназначен для поражения минами сухопутных сил противника. Конструкция бомбового отсека барабанного типа в этом БПЛА обеспечивает перенос и сброс восьми 60-мм мин, возможна настройка на другой калибр — 120 или 80 мм.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Военная помощь Беспилотник Беспилотники Тайвань Война России против Украины

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