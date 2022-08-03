«Их объединяет один фактор». Зеленский отреагировал на конфликты вокруг Тайваня и Балкан

3 августа, 22:57
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликтные ситуации в мире, в частности, на Балканах и Тайване, возникают из-за неэффективной архитектуры глобальной безопасности.

В своем видеообращении он подчеркнул, что сейчас в информационном пространстве много сообщений о конфликтных ситуациях и угрозах в мире.

«Сначала — Балканы, потом — Тайвань, теперь может быть Кавказ… Все эти ситуации кажутся разными, хотя их объединяет один фактор, а именно: глобальная архитектура безопасности не сработала. Если бы сработала, не было бы всей этой конфликтности», — сказал Зеленский.

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Он добавил, что именно на вопросы безопасности Украина обращает свое внимание не только с начала полномасштабной российской агрессии, а уже годами.

«С тех пор, как Россия проигнорировала международное право полностью, интересы человечности как таковой полностью», — заявил он.

Президент отметил, что 2014 год стал поворотным моментом.

«Тогда в совершенно очевидных ситуациях с Крымом, Донбассом, со сбитым малазийским Боингом Россия избежала немедленной и ощутимой ответственности — сохранила деловые и политические связи с миром. И теперь многие в глобальных отношениях верят, что и им это удастся», — сказал Зеленский.

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Президент отметил, что украинцы сейчас объединили весь свободный мир — не только вокруг своей борьбы за свободу, а вокруг понимания, насколько хрупкой является свобода каждого народа в Европе и в других странах мира.

«Эту хрупкость можно защитить только совместными действиями, и чтобы это работало в долгосрочной перспективе должна быть эффективная архитектура глобальной безопасности, которая гарантирует, что ни одно государство никогда больше не сможет прибегать к террору против другого государства. На системном уровне, на уровне глобальных институтов — именно для этого мы сейчас работаем. И Украинское государство, и все наши партнеры», — добавил Зеленский.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Тайвань Нагорный Карабах Владимир Зеленский Кавказ Балканы Война России против Украины

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