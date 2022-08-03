«Новая эра» украинско-китайских отношений. Как сделать паритет в войне с РФ на Дальнем Востоке 3 августа, 14:19

Для Китая, как и для Украины, принцип государственного суверенитета над утраченными территориями является не столько болезненным, как принципиальным

Проблема украинско-китайских отношений приобрела актуальность после того, как Китай официально стал нейтральным государством в российско-украинском противостоянии с 2014 года. Китай и россия выступают как надежные экономические и геополитические партнеры: для Китая рф — это средство давления на США, для рф Китай — рынок сбыта энергоносителей, стратегическое сотрудничество и обмен технологиями.

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Согласно опросу Фонда И. Кучерива, в мае 2022 года лишь 1% респондентов назвали Китай одним из крупнейших союзников Украины (в прошлом году 2%). С точки зрения восприятия Китая в мировой политике отношение украинцев более прагматично. Так, согласно опросу в 2021 году, 35% опрошенных украинцев утверждали, что Китай стабилизирует мировую политику, 29% считали наоборот — дестабилизируют. Наиболее значительное количество опрошенных (36%) не ответили — это можно считать нейтральной позицией.

Основные месседжи по Китаю в СМИ можно структурировать на следующие группы:

1. Американо-китайские отношения — отмечалось, что США предостерегает Китай от агрессивных действий в отношении Тайваня и фактически сравнивает геостратегию россии в отношении Украины с китайской в отношении Тайваня. СМИ цитировали слова министра обороны США о беспокойстве ростом инцидентов, которые провоцируют китайские самолеты и корабли в отношении самолетов и кораблей других стран. А президент США Джо Байден заявлял, что Америка готова принять военное участие для защиты Тайваня, если до этого дойдет.

2. Месседж «Китай активно поддерживает россию и Украину». Обычно приводились тезисы, что Китай активно покупал российскую нефть, цитировались заявления МИД КНР о том, что «в долгосрочной перспективе все стороны должны обсудить создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности для достижения крепкого мира и безопасности». Отмечалось: молчаливый импорт российской нефти — это сознательная помощь агрессору.

3. Экономические последствия войны для Китая. В целом разные источники утверждали как плюсы, так и минусы военного противостояния Украины и россии для Китая. Наибольший минус — экономический вызов из-за торговой войны с США и дополнительных затрат на влияние в Восточной Азии. Плюс — за счет россии решение социальных проблем.

4. Последняя группа месседжей касалась официальных заявлений Украины. Украинские медиа цитировали слова главы украинской делегации на переговорах с рф Давида Арахамии, а также главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в которых говорилось о поддержке Украины со стороны Китая. По результатам разговора с министром иностранных дел КНР Кулеба подчеркивал: несмотря на «умеренный нейтралитет», Китай подтверждает твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и отмечал стратегический характер двусторонних отношений.

Украине нужно учитывать особенности китайской политической и исторической философии

«Для нас важно, чтобы такая большая страна повлияла на россию и не поддерживала эту войну», — такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в Financial Times.

Для того чтобы действительно увеличить дипломатическую и экономическую поддержку Китая в отношении Украины и, несмотря на значительные разногласия между КНР и Западом, добиться влияния этого восточного игрока на россию, Украине следует обратить внимание на особенности китайской политической и исторической философии.

1. «Ничто не вечно — вечен только Китай» — данный принцип исходит из философской доктрины исторического бытия, согласно которой каждый исторический период рассматривается как период «естественных стихий» земли, воды, металла, огня, дерева. В практическом понимании КНР выстраивает отношения с теми, на кого можно точно полагаться в долгосрочной перспективе. У Украины была Программа развития отношений стратегического партнерства между Украиной и КНР на 2014−2018 гг., что является чрезвычайно малым сроком. Наиболее оптимальный договор с КНР должен достигать не менее 30 лет и содержать главный месседж: Украина имеет исторические традиции не с 1991 года, а значительно раньше.

2. Политическая картина Китая выглядит так: север — территории, несущие наибольшую угрозу, и их необходимо цивилизовать (об этом необходимо постоянно подчеркивать в связи с агрессивностью россии), юго-восток — геополитические соперники, юг — зависимые территории и государства, запад — экономические партнеры. Украине, прежде всего, следует акцентировать на своем географическом полюсе как региональное континентальное государство.

3. Значительное место отводится конфуцианской философии, принципу социальной справедливости и социальной иерархичности по степени компетентного «благородства». Дипломированный дипломат, экономист-финансист, проработавший на своей «компетентной» должности более 10 лет, выступает по уровню весомого доверия как профессионал и государственный деятель, а не «случайная личность». Во время официальных встреч, приемов, других коммуникационных мероприятий необходимо учитывать, кто перед вами и сколько лет стажа.

4. Принцип «закон выше, чем право». КНР следует легистской философской школе, при которой государственный порядок и управление возможны только со строгим соблюдением и исполнением законов, даже если это противоречит определенным правам. Это важный принцип, который необходимо уважать, ведь для Китая закон — ценность, подаренная сверху.

В коммуникационных отношениях необходимо акцентировать внимание:

— На украинской правовой системе с точки зрения социальной справедливости проводить образовательные мероприятия по ознакомлению с китайской и украинской правовой системой.

— На том, что Украина борется с коррупцией, а значит, у китайского бизнеса будет полная поддержка со стороны нашего государства.

5. В связи с обострением отношений между КНР и США по поводу статуса Тайваня, что вылилось в военные учения и направления авианосной ударной группы в Южно-Китайское море со стороны США, выводится еще один принцип — «неделимость суверенитета Китая». В политической и военной истории Китая были периоды, когда вместо одного государства на территории Китая существовало от трех до десяти. Это мешало экономическому, культурному и социально-политическому развитию. Объединение Китая воспринималось как большое историческое событие и начало расцвета, разъединение на несколько царств или военных клик — как упадок и междоусобицы, только вредящие процветанию. Поэтому для Китая, как и для Украины, принцип государственного суверенитета над утраченными территориями является не столько болезненным, как принципиальным. Так, Тайвань, Тибет и Синцзянь в законодательстве КНР — неотъемлемые территории Китая на основе «неделимости и целостности исторического государственного наследия». Для Украины это важно в контексте коммуникативной политики с точки зрения признания государственного суверенитета над нашими оккупированными территориями. Иными словами, если мы хотим, чтобы КНР понимала и уважала наш суверенитет, мы должны ориентироваться на их государственную политику в сфере обеспечения их территориальной целостности.

Следовательно, для того, чтобы победить Россию экономически и геополитически, Украине необходимо заручиться поддержкой Китая, что создаст угрозу нашему противнику на Дальнем Востоке и ослабит торговлю РФ нефтью. Поскольку в украинском инфополе отношение к КНР или нейтральное, или как к вероятному противнику США, для выстраивания новых отношений необходимо перезагрузить нашу стратегию коммуникации с китайскими представителями на основе принципов долговременного партнерства как залога существования нашего бытия и суверенитета. Новая стратегия должна подчеркнуть экономические интересы обоих государств, справедливость и социальную иерархичность на основе профессиональной компетентности кадров и их привлечение в китайско-украинских связях, понимание значения и смысла «закона над правом» как китайской специфики права и учитывать то, что Украина, как и Китай, это единое государство, и поэтому необходимо подчеркивать, что оба государства «неделимые, унитарные» и не поддерживают сепаратизм в каких-либо проявлениях.

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