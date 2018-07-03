03 июля 2018, вторник

Судебная реформа в Польше: Дуда объявил об отставке главы Верховного суда

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Анджей Дуда

Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда объявил об отставке председателя Верховного суда Малгожаты Герсдорф в связи со вступлением в силу резонансного закона о Верховном суде.

Согласно новым правилам, судьи, в том числе председатель, должны будут уйти в отставку после достижения пенсионного возраста 65 лет. В прошлом году Малгожате Герсдорф исполнилось 65 лет, передает Радио Польша.

Дуда сообщил, что должность главы Верховного суда Польши будет занимать председатель Палаты труда и социального страхования Юзеф Ивульский.

В свою очередь Герсдорф настаивала, что Конституция гарантирует ей шестилетнюю каденцию, в связи с чем она намерена завтра, 4 июля, прийти на работу.

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Напомним, что Европейская комиссия приступила к разбирательству против Польши за нарушение верховенства права в связи с польским законом о Верховном суде.

Против Польши могут ввести ряд санкций вплоть до лишения Варшавы голоса в Совете ЕС. Для введения санкций необходима единодушная поддержка всех членов ЕС. Венгрия уже заявила, что воспользуется правом вето в случае предложения ввести санкции.

Спорная судебная реформа, утвержденная Польшей, предполагает в том числе контроль парламента и Минюста над назначением судей.

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