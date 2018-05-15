ЕС пригрозил Польше беспрецедентными санкциями из-за судебной реформы

В декабре поляки вышли на массовые протесты против спорной судебной реформы

Европейский Союз предупредил Польшу, что уже в следующем месяце может начать рассмотрение вопроса о беспрецедентных санкциях, если Варшава не продемонстрирует "более серьезный прогресс" относительно компромисса по спорной судебной реформе, сообщает Euractiv.

В понедельник, 14 мая, вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что Польша окажется перед лицом "полного спектра" возможностей (санкций – прим. ред.).

"Мы достигли некоторого прогресса, но мы по-прежнему считаем, что остается пространство для еще большего прогресса, чтобы мы могли говорить об отсутствии системной угрозы [для европейских ценностей]", - сказал Тиммерманс на пресс-конференции после заседания Совета ЕС. Евросоюз ожидает, что компромисс будет достигнут к следующей встрече Совета ЕС 26 июня.

В свою очередь, Франция и Германия 14 мая обнародовали совместное заявление, в котором подчеркнули, что обе страны "выражают свое мнение одним голосом, когда наши общие ценности оказались под угрозой", и выразили свою поддержку Тиммермансу.

"Мы вновь подтверждаем нашу полную поддержку его усилиям в диалоге с польскими властями", - заявила французский министр по европейским делам.

В декабре прошлого года Европейская комиссия впервые в истории ЕС решила начать санкционную процедуру против Польши за нарушение верховенства права.

Польше грозят ряд санкций вплоть до лишения Варшавы голоса в Совете ЕС. Для введения санкций необходима единодушная поддержка всех членов ЕС. Венгрия уже заявила, что воспользуется правом вето в случае предложения ввести санкции.

Спорная судебная реформа, утвержденная Польшей, предполагает в том числе контроль парламента и Минюста над назначением судей.