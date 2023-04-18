Появились спутниковые фото с украинскими лайнером, уничтоженным в аэропорту столицы Судана 18 апреля, 09:54 Самолет был уничтожен во время попытки военного переворота в стране (Фото:Maxar)

В Сети появились спутниковые снимки из аэропорта столицы Судана Хартум, на которых запечатлен украинский лайнер, уничтоженный в ходе попытки военного переворота.

Соответствующие фото компании Maxar обнародовало издание The New York Times, идентифицировав среди уничтоженных самолетов Boeing 737 авиакомпании SkyUp.

Фото: Maxar

Всего в аэропорту Хартума находилось два ее самолета. Насколько сильно пострадал второй лайнер, не известно.

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При этом, как отметили в SkyUp, их экипажи сейчас находятся в «относительно безопасном месте.

В ходе боевых действий в районе аэропорта самолеты других авиакомпаний также получили значительные повреждения.

Напомним, 15 апреля Силы быстрого реагирования (RSF) предприняли в Хартум попытку военного переворота, заявив, что взяли под контроль президентский дворец, резиденцию командующего армией и международный аэропорт.

После этого между ними и регулярной армией начались столкновения.

На улицах Хартум появилась бронетехника, а в небе истребители. Сообщалось также о гибели гражданских.

На данное время ситуация в Судане остается нестабильной.