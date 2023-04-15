В Судане попытка нового военного переворота. Между враждующими силовыми структурами произошли столкновения, есть погибшие гражданские
Очевидцы говорят о бронетехнике на улицах городов Судана (Фото:REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah)
В столице Судана Хартуме в субботу, 15 апреля, произошли столкновения между регулярной армией и Силами быстрого реагирования (RSF). Конфликт разгорелся после нескольких дней напряженности.
Об этом сообщают Reuters, CNN и BBC.
Силы быстрого реагирования заявили, что взяли под контроль президентский дворец, резиденцию командующего армией и международный аэропорт в Хартуме, а также аэродромы в северном городе Мерове и в Эль-Обейде.
Свидетели говорят, что видели бронетехнику на улицах и слышали грохот тяжелого вооружения. Сообщают об «ожесточенных боях» возле президентского дворца и штаб-квартиры армии. В небе зафиксировали истребители, которые предположительно, атаковали цели, связанные с RSF.
В нескольких районах Хартума слышали стрельбу, очевидцы заявили о перестрелках в соседних городах. По словам медиков, столкновения произошли в жилых кварталах, погибли три мирных жителя.
Армия заявила, что RSF пытались атаковать ее войска на нескольких позициях, однако Силы быстрого реагирования говорят, что одну из их баз атаковали раньше. Конфронтация может значительно усугубить ситуацию с безопасностью в стране, которая уже столкнулась с экономическим кризисом и вспышками насилия.
Военные руководят Суданом после переворота в 2021 году, который положил конец соглашению о разделе властей, заключенном после свержения диктатора Омара аль-Башира.
Армия подчиняется военному правительству (Суверенному совету) во главе с генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом, а Силы быстрого реагирования — вице-президенту генералу Мохаммеду Хамдану Дагало. В рамках предложенного перехода к гражданскому правлению RSF должны интегрироваться в состав вооруженных сил, но генералы не могут договориться, в какой срок это должно произойти. Так спор перерос в вооруженную борьбу.