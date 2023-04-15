В Судане попытка нового военного переворота. Между враждующими силовыми структурами произошли столкновения, есть погибшие гражданские 15 апреля, 16:31 Очевидцы говорят о бронетехнике на улицах городов Судана (Фото:REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah)

В столице Судана Хартуме в субботу, 15 апреля, произошли столкновения между регулярной армией и Силами быстрого реагирования (RSF). Конфликт разгорелся после нескольких дней напряженности.

Об этом сообщают Reuters, CNN и BBC.

Силы быстрого реагирования заявили, что взяли под контроль президентский дворец, резиденцию командующего армией и международный аэропорт в Хартуме, а также аэродромы в северном городе Мерове и в Эль-Обейде.

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Фото: REUTERS/Stringer

Свидетели говорят, что видели бронетехнику на улицах и слышали грохот тяжелого вооружения. Сообщают об «ожесточенных боях» возле президентского дворца и штаб-квартиры армии. В небе зафиксировали истребители, которые предположительно, атаковали цели, связанные с RSF.

В нескольких районах Хартума слышали стрельбу, очевидцы заявили о перестрелках в соседних городах. По словам медиков, столкновения произошли в жилых кварталах, погибли три мирных жителя.

Фото: Mohammadkhair Abdualrhman/via REUTERS

Фото: Mohammadkhair Abdualrhman/via REUTERS

Армия заявила, что RSF пытались атаковать ее войска на нескольких позициях, однако Силы быстрого реагирования говорят, что одну из их баз атаковали раньше. Конфронтация может значительно усугубить ситуацию с безопасностью в стране, которая уже столкнулась с экономическим кризисом и вспышками насилия.

Военные руководят Суданом после переворота в 2021 году, который положил конец соглашению о разделе властей, заключенном после свержения диктатора Омара аль-Башира.



Армия подчиняется военному правительству (Суверенному совету) во главе с генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом, а Силы быстрого реагирования — вице-президенту генералу Мохаммеду Хамдану Дагало. В рамках предложенного перехода к гражданскому правлению RSF должны интегрироваться в состав вооруженных сил, но генералы не могут договориться, в какой срок это должно произойти. Так спор перерос в вооруженную борьбу.