При попытке переворота. В Судане погибли и получили ранения сотрудники ООН 16 апреля, 18:00 Дым над столицей Судана Хартумом во время столкновений 15 апреля 2023 года (Фото:Instagram @lostshmi/via REUTERS)

В Судане во время столкновений между регулярной армией и Силами быстрого реагирования (RSF) погибли три сотрудника Всемирной продовольственной программы (WFP) при ООН, еще двое были ранены.

Заявление об этом директора WFP Синди Маккейн обнародовано на сайте организации 16 апреля.

«Я возмущена трагической смертью трех сотрудников WFP в субботу, 15 апреля, во время столкновений в Кабкабии, Северный Дарфур, во время выполнения обязанностей по спасению жизни на передовой глобального кризиса голода. В том же инциденте пострадали также два сотрудника WFP», — заявила она.

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Маккейн подчеркнула, что гуманитарные работники нейтральны и «никогда не должны быть мишенью».

«Угрозы нашим командам делают невозможной безопасную и эффективную работу в стране и выполнение важной миссии WFP. Пока мы рассматриваем развитие ситуации с безопасностью, мы вынуждены временно прекратить все операции в Судане», — сообщила директор WFP.

15 апреля в Судане произошли столкновения между регулярной армией и Силами быстрого реагирования (RSF). Конфликт разгорелся после нескольких дней напряженности.

Силы быстрого реагирования заявили, что взяли под контроль президентский дворец, резиденцию командующего армией и международный аэропорт в столице Судана Хартуме, а также аэродромы в северном городе Мерове и в Эль-Обейде.

Свидетели говорят, что видели бронетехнику на улицах и слышали грохот тяжелого вооружения. Сообщали об «ожесточенных боях» у президентского дворца и штаб-квартиры армии. В небе зафиксировали истребители, предположительно атакующие цели, связанные с RSF.

Армия заявила, что RSF пытались атаковать ее войска на нескольких позициях, однако Силы быстрого реагирования говорят, что одну из их баз атаковали раньше. Конфронтация может значительно усугубить ситуацию с безопасностью в стране, которая уже столкнулась с экономическим кризисом и вспышками насилия.

Военные руководят Суданом после переворота в 2021 году, который положил конец соглашению о распределении власти, заключенному после свержения многолетнего диктатора Омара аль-Башира.



Армия подчиняется военному правительству (Суверенному совету) во главе с генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом, а Силы быстрого реагирования — вице-президенту генералу Мохаммеду Хамдану Дагало. В рамках предложенного перехода к гражданскому правлению RSF должны интегрироваться в состав вооруженных сил, но генералы не могут договориться, в какой срок это должно произойти. Споры переросли в вооруженную борьбу.