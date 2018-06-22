23 июня 2018, суббота

Суд по Фейгину пройдет 5 июля

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Фейгин собирается обжаловать лишение его статуса адвоката
Фото: Марк Фейгин via Facebook

Фейгин собирается обжаловать лишение его статуса адвоката

Российский адвокат Марк Фейгин заявил о том, что 5 июля пройдет рассмотрение его иска к Адвокатской палате Москвы, которая лишила его статуса адвоката.

"Жду 5 июля, суда с Палатой, после чего уже смогу полноценно начать вести свой youtube-канал", - заявил Фейгин.

Ранее сообщалось, что Марка Фейгина лишили статуса адвоката в России - соответствующее решению 24 апреля принял Совет палаты адвокатов Москвы. Причиной такого жесткого решения официально было названо употребление нецензурных высказываний в социальных сетях. Фактически речь идет о трех постах.

Марк Фейгин в последние годы вел дела украинских политзаключенных, в том числе Надежды Савченко, журналиста Романа Сущенко и других.

В августе прошлого года Фейгина уже пытались лишить адвокатского статуса. Однако тогда адвокатское сообщество не согласовало это решение.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове