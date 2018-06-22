Суд по Фейгину пройдет 5 июля

Российский адвокат Марк Фейгин заявил о том, что 5 июля пройдет рассмотрение его иска к Адвокатской палате Москвы, которая лишила его статуса адвоката.

"Жду 5 июля, суда с Палатой, после чего уже смогу полноценно начать вести свой youtube-канал", - заявил Фейгин.

Жду 5 июля, суда с Палатой, после чего уже смогу полноценно начать вести свой youtube-канал. Они лишили меня статуса за ругательства? Я вам покажу, что значит испепелять репутации. Приготовиться чадосласцу, его трансухе, псевдоадвокатам: гуревичи&волковы. Я лишу вас половой жизни — Mark Feygin (@FeyginMark) 22 июня 2018 г.

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Ранее сообщалось, что Марка Фейгина лишили статуса адвоката в России - соответствующее решению 24 апреля принял Совет палаты адвокатов Москвы. Причиной такого жесткого решения официально было названо употребление нецензурных высказываний в социальных сетях. Фактически речь идет о трех постах.

Марк Фейгин в последние годы вел дела украинских политзаключенных, в том числе Надежды Савченко, журналиста Романа Сущенко и других.

В августе прошлого года Фейгина уже пытались лишить адвокатского статуса. Однако тогда адвокатское сообщество не согласовало это решение.